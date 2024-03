Gobernador Rendón dice que ya recaudaron $700 millones en “vaca” para vías 4G

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Foto: Cortesía

Sobre el mediodía de este sábado, el gobernador Andrés Julián Rendón dio a conocer que la llamada “vaca por las vías de Antioquia” va en $716 millones. La propuesta la lanzó este viernes la propia Gobernación, luego de que la planteara en varios escenarios el expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe.

“Antioqueños: les entrego el primer reporte de la vaca para las vías de Antioquia y Colombia. Hemos recaudado, hasta el momento, $716.239.938 millones. Sigamos sumando, demostrando el civismo de un pueblo libre”, dijo el gobernador Rendón, quien ha chocado más de una vez con el gobierno Petro por la financiación de las obras.

De hecho, la raíz de esa apuesta por las donaciones como método de financiamiento tiene que ver con las declaraciones del Ejecutivo sobre la falta de recursos para finalizar las vías de cuarta generación en Antioquia. De hecho, en una reciente visita del mandatario al municipio de Apartadó, éste señaló que las prioridades de inversión eran otras.

El expresidente Uribe propuso que, como respuesta a esa postura del Gobierno, los antioqueños se unieran para donar $1millón de pesos y así terminar las obras. La propuesta tuvo acogida en la Gobernación y la Alcaldía de Medellín, ambas de la línea del Centro Democrático, y se convirtió en una realidad esta semana.

“Las buenas ideas no se discuten, se acogen. Nos ponemos hoy todos la camiseta por el progreso de Antioquia y el país, no tenemos la renuncia como una opción. Antioquia ha honrado los compromisos que han asumido sus obligaciones presupuestales y le hemos pedido a la nación que haga lo propio, pero que si por algún motivo no lo puede o quiere hacer, nos entregue los tramos para poder terminarlos”, dijo el gobernador Rendón al lanzar la iniciativa.

Según explicó, la meta es recaudar $1 billón. Entre tanto, cabe recordar que el presidente Petro ha lanzado varios dardos contra la propuesta, pues su opinión es que los ciudadanos no deberían financiar esas obras. De hecho, en su paso por el Caribe, el mandatario dijo que Uribe no ha pagado el impuesto predial de sus propiedades —el expresidente lo negó y dijo que tenía todos los recibos— y volvió a rechazar la idea. “Cómo le va pagar un antioqueño pobre un millón de pesos al que se enriqueció en 3.000 millones porque el Estado invirtió en carreteras al lado de la finca. Son ellos los que tienen que pagar la valorización”, dijo.

