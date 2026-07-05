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05 de julio de 2026 - 09:00 p. m.

Gobernador de Nariño le envía mensaje a Abelardo De la Espriella: “Yo pongo la otra mejilla”

Luis Alfonso Escobar, gobernador del departamento de Nariño, habló con El Espectador sobre su relación con el presidente electo Abelardo de la Espriella, el futuro de los acuerdos de paz con los Comuneros del Sur y el estado de la frontera con Ecuador.

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