Gobernador de San Andrés pide al presidente Petro resolver crisis aérea en islas

El gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Hawkins, advirtió que las islas se han vuelto inviables para las aerolíneas, afectando seriamente la economía del archipiélago. Ante esa situación, el mandatario le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que tome medidas al respecto.

“San Andrés, increíblemente, compartiendo fronteras con siete países, no está incluido en la norma que determina la exención del impuesto al IVA a la gasolina y al ACPM”, señaló el mandatario. Manifestó que esa circunstancia “nos está complicando muchísimo nuestra economía, ya que depende en más de un 90 por ciento de la conectividad aérea, del turismo que nos llega tanto nacional como internacional”.

“San Andrés hoy está en un momento en dónde va a llegar a una crisis, porque se pasó de 34 vuelos a 16. Para llegar a Bogotá me tocó hacer escala en Medellín, cosa que nunca me había pasado”, contó el Gobernador para ilustrar la situación.

Durante su intervención en la cumbre de Gobernadores, el martes pasado, a la que asistió el presidente Gustavo Petro, Hawkins recordó “que todo lo que nosotros consumimos en el archipiélago es llevado de Cartagena o de puertos como Barranquilla, incrementándose nuestro costo de vida”, sumado esto a la fluctuación del dólar y al hecho de que “los puertos en Colombia están dolarizados”.

Asimismo, indicó que le envió una carta a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, para que se analice una serie de normas que benefician al archipiélago en su desarrollo económico y su dinamización. Señaló que “podemos trabajar muy seriamente con el Ministerio de Minas para incluirnos dentro de esa exención que hay, porque eso es lo que está generando la dificultad del costo de vida y en el alto costo de los tiquetes aéreos”.

¿Acercarse a Nicaragua?

El Gobernador también propuso acercarse a Nicaragua. “Hemos tenido embajadores en Managua, pero es triste que nosotros en San Andrés nunca hayamos tenido una interacción. No es posible que los costos de vida de nosotros estén supeditados al transporte marítimo de 400 millas náuticas, estando a 170 millas de Nicaragua. Eso ahorraría mucho el costo de vida de nuestra gente”, dijo.

Precisamente, en el tema de fronteras, manifestó que es muy sensible “porque nosotros somos un mismo pueblo, tanto el pueblo creole, de la región del Atlántico norte de Nicaragua y del sur, y toda la vida hemos vivido de espaldas”.

Por eso, expresó la importancia de la ley de fronteras, porque “nos va a permitir un encuentro mutuo para abaratar el costo, tener interacciones en el aspecto cultural, económico, comercial”. En ese sentido, recordó que “jamás hemos tenido, o por lo menos hemos podido participar, en los intercambios comerciales con Nicaragua”.

