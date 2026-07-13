“Se debe recuperar el liderazgo del presidente en las regiones”: Gobernador de Santander

Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander.
Foto: Cortesía
¿Qué espera del empalme regional en Santander con el presidente electo Abelardo de la Espriella?
Es un mensaje que nos llena de optimismo en el departamento de Santander. En estos dos años y medio para nosotros fue muy difícil la interlocución con el gobierno nacional. No pudimos exponerle al presidente Petro los problemas; a algunos ministros lo pudimos hacer, pero al presidente no. Y ahora que venga el presidente, sin ni siquiera haberse posesionado, a escucharnos, a mirar los proyectos en fase tres con una metodología muy bien...
Por Nicolás Torres García
Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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