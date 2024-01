Gobernadora del Chocó y otros políticos celebraron liberación de registrador Murillo

Reacciones a la liberación del registrador delegado del Chocó. Foto: Archivo Particular

“Celebramos el regreso a la libertad de nuestro delegado departamental del Chocó, Jefferson Murillo. Abrazos a toda su familia”. Con estas palabras, el registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó la noticia en la noche de este martes y fue el primero en celebrar la liberación de su delegado para el Chocó, Jefferson Murillo, quien había sido retenido por hombres armados el pasado 6 de enero.

A él se sumaron otras voces de la política que enviaron un mensaje contra el secuestro. “Hoy tenemos en la libertad un motivo para celebrar: he tenido comunicación telefónica con Jefferson y he constatado que él y Blyderson se encuentran ya en el seno de su familia. La alegría de esta reunión familiar es un bálsamo para nuestro departamento. Mantenemos nuestros votos y acciones para que el flagelo del secuestro no vuelva a tocar a nuestra puerta”, dijo la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.

Jhon Arley Murillo, hermano del registrador delegado y también excongresista, confirmó que el funcionario fue liberado junto a su primo Blyderson Arboleda (funcionario del Sena) y que ambos están tranquilos y en buenas condiciones. “Gracias a la comunidad chocoana y a todo el país que nunca nos dejó solos (...) ojalá que ninguna familia pase por este flagelo”, aseguró.

También el Consejo Nacional Electoral (CNE) se pronunció y celebró la liberación de Murillo. Álvaro Hernán Prada, magistrado de ese organismo, le envió un saludo al registrado y a su familia. “Su secuestro nunca debió ocurrir. Es imperativo que se concreten las investigaciones para sancionar con severidad a los criminales que lo mantuvieron cautivo desde el 06 de enero de 2024″.

“Nos unimos a todas las voces que celebran la libertad del compañero Jefferson Murillo, quien había sido secuestrado y que hoy vuelve al seno de su familia y de todos los suyos. Colombia necesita que todos los secuestrados vuelvan a la vida, a la libertad que es sagrada”, dijo el presidente del CNE, el magistrado Alfonso Campo.

Hasta el momento, las hipótesis apuntan a que se trató de un secuestro extorsivo. Según el director de la Dijín, el general José Luis Ramírez, hay información que indica que a los familiares les pidieron “dinero a cambio de la liberación”. Uno de los grupos criminales que está en la mira de las autoridades es el de ‘Los Palmeños’, estructura que tendría relación con el ELN.

