“Al gobierno no le importa esta región”: Gobernadora del Meta por cierre en vía al Llano

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, fue enfática en la necesidad de mantener la articulación para combatir la presencia de grupos armados ilegales. Foto: Fededepartamentos

Cinco días completa la Vía al llano cerrada luego de un derrumbe que interrumpió la conexión en este importante tramo vial que conecta al oriente con el centro del país. La crisis ya empezó a generar desabastecimientos, mientras que desde el departamento del Meta se insta al gobierno nacional para la implementación de medidas inmediatas para evitar una problemática de calada mayor.

En diálogo con La FM, la gobernadora Rafael Cortés instó en la necesidad de una intervención inmediata en la vía, pero señaló que “el gobierno nacional ha hecho oídos sordos frente al clamor, no de un departamento, sino de una región, porque son siete departamentos que están conectados con el centro del país”.

Le puede interesar: Cierre de la vía al Llano: ¿cómo impacta el abastecimiento y precios de alimentos?La mandataria manifestó que este cierre por derrumbes no es algo exclusivo de la administración Petro, pero dejó en claridad que los cambios en el ministerio de Transporte han frenado sustancialmente las iniciativas para solventar la crisis en este tramo vial. “Lo venimos repitiendo desde hace 20 meses que estoy en el gobierno y desde el ministro Camargo que se lo advirtió al Gobierno Nacional cuando solicitó los 623.000 millones a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y empezaron a tirarse la pelota, y después se habló de los recursos, y luego la ministra saliente Constanza habló de 103.000 millones para los 16 puntos críticos y nada”, afirmó la mandataria.

Sin embargo, la gobernadora no solamente centró la crisis en su departamento, sino que amplió el panorama a otros departamentos que también insisten por inversión en proyectos clave tanto en materia vial como en otros sectores. “Esta es la Colombia oculta que al gobierno nacional no le importa. Ya estamos cansados los gobernadores de mandar oficios y sacar citas. La anterior ministra de Transporte tenía toda la intención y disposición de buscar los recursos”, dijo en la emisora antes mencionada.

Asimismo, agregó que “aquí hay que entender que hay que sostener las obras que sostienen al país y creo que al Gobierno Nacional no le ha importado toda esta región”, razón por la que insistió en un recorte en el gasto de funcionamiento y la dirección de recursos para abordar las necesidades de esta región.

¿Solución oportuna?

En medio de la crisis la gobernadora Rafaela Cortés también alertó por los sobrecostos que generarán estos cierres viales. Con el cierre de la vía directa y las alternativas que conectan al Oriente con el centro del país, Cortés también insistió a las entidades competentes para la regulación de precios en la flota aérea que tras los derrumbes reporta precios en los tiquetes entre $500.000 y más de 1,3 millones de pesos.

“Ya empezaron a intensificar varias aerolíneas el recorridos, pero es chistoso, a más vuelos, mayor es el costo. Tendré una reunión con el presidente del Satena”, dijo la gobernadora, quien pidió una reunión conjunta a los gobernadores del país para insistir en ayudas al Gobierno Nacional.

“Ayer arrancamos con la concesión porque se habla de tres días en remover la gran montaña. Sin embargo, la alcaldesa de Chipaque está preocupada porque si se sigue moviendo esa montaña puede caer en 20 propiedades aledañas”, dijo. En este sentido, no se ve viable una solución oportuna y que podría implicar en costes para la economía tanto del departamento del Meta como la región Orinoquía y el país.

