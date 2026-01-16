Logo El Espectador
Política
Departamentos se rebelan contra la emergencia económica de Petro: así está la pelea

La discordia está en el aumento de impuestos al consumo de tabaco y licor. La estrategia de desacato la lideraron Valle, Antioquia y Tolima. La Casa de Nariño la calificó de desacato y usurpación.

Redacción Política
16 de enero de 2026 - 11:12 a. m.
Dilian Francisca Toro (Valle), Andrés Julián Rendón (Antioquia), Adriana Magali Matiz (Tolima) lideraron rebelión contra el gobierno por aumento en impuesto al consumo. Ministro Armando Benedetti respondió.
Dilian Francisca Toro (Valle), Andrés Julián Rendón (Antioquia), Adriana Magali Matiz (Tolima) lideraron rebelión contra el gobierno por aumento en impuesto al consumo. Ministro Armando Benedetti respondió.
Foto: Archivo Particular

Acudiendo a una figura de la que el propio Gobierno ya intentó echar mano para desconocer una decisión autónoma del Congreso, el grueso de gobernadores del país cerraron filas para esquivar la aplicación de la emergencia económica con la que el presidente Gustavo Petro quiere tapar el hueco de COP 16 billones que se le abrió en el presupuesto de 2026.

Se trata de la figura de excepción de inconstitucionalidad, que la Casa de Nariño usó a mediados de 2025 cuando en el Capitolio no logró apoyo suficiente para impulsar una consulta popular que le...

Por Redacción Política

Luis Figueroa Gutierrez(22669)Hace 15 minutos
Y como hace Trump con las entidades que no lo apoyan como Harvard, le empezarán el orate y su séquito a estrangular entidades públicas regionales como las universidades (Antioquía, Valle, etc), no girándole los recursos y generando mas inconformidad y rechazo. Un mal lleva al otro y vamos a estar peor porque de economía solo ellos, muchos de los cuales como regulares estudiantes improvisando. Los expertos economistas del país mientras parece que son los que están equivocados. El mundo al revés.
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 30 minutos
Qué bien! Los abusos de poder deben ser frenados por personas democráticas, que también fueron elegidas popularmente y que tienen el respaldo del pueblo de sus regiones.. Los abusos desenfrenados de petro tienen que ser frenados por dirigentes con origenes populares y democráticos.
