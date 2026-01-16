Departamentos se rebelan contra la emergencia económica de Petro: así está la pelea

Dilian Francisca Toro (Valle), Andrés Julián Rendón (Antioquia), Adriana Magali Matiz (Tolima) lideraron rebelión contra el gobierno por aumento en impuesto al consumo. Ministro Armando Benedetti respondió. Foto: Archivo Particular

Acudiendo a una figura de la que el propio Gobierno ya intentó echar mano para desconocer una decisión autónoma del Congreso, el grueso de gobernadores del país cerraron filas para esquivar la aplicación de la emergencia económica con la que el presidente Gustavo Petro quiere tapar el hueco de COP 16 billones que se le abrió en el presupuesto de 2026.

Se trata de la figura de excepción de inconstitucionalidad, que la Casa de Nariño usó a mediados de 2025 cuando en el Capitolio no logró apoyo suficiente para impulsar una consulta popular que le...