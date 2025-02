“No podemos solos”: gobernadores le exigen a Petro medidas urgentes de seguridad

Gobernadores le reclamaron a Petro por crisis de seguridad y falta de recursos para los departamentos. Foto: Presidencia

Tras llegar a Villa de Leyva (Boyacá) para participar en la cumbre anual de la Federación Nacional de Departamentos, varios gobernadores hablaron este miércoles sobre los problemas de orden público que afrontan en sus regiones, puntualmente sobre el accionar criminal de grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del golfo. Varios lanzaron cuestionamientos contra la política de paz total del presidente Gustavo Petro y aseguraron que se requieren acciones contundentes para atender los problemas de seguridad que se viven en el Catatumbo, el Cauca, Chocó y otras zonas del país.

Una de las primeras en hablar fue la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, quien se refirió al nuevo paro armado ordenado por el ELN en su departamento. La mandataria aseguró que en los últimos dos días ese grupo guerrillero ha bloqueado vías, ha puesto banderas para amedrentar a la población e impedir su tránsito e incluso ha instalado cilindros bomba en varios municipios. Córdoba dijo que el Chocó necesita medidas extraordinarias para atender a la ciudadanía y que no aguantan un paro armado más, pues contabilizó más de 10 desde que llegó a la administración.

“Se trata de una verdadera crisis humanitaria. Jamás había visto las vías de mi territorio cerradas con banderas y cilindros bombas (...) el ciudadano nos pide seguridad, nos dice que cómo es posible que llevemos dos años así. Hagamos una estrategia planificada, excepcional y extraordinaria para poder plantear inversión y presencia estatal en los lugares que hoy están viviendo el flagelo de la violencia”, dijo la gobernadora del Chocó.

En la antesala de la cumbre también se pronunció la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien en otras oportunidades le ha pedido al gobierno del presidente Gustavo Petro acciones contra la criminalidad en el pacífico colombiano. En esta oportunidad, Toro aseguró que es deber del Ejecutivo implementar “acciones correctivas” para que otros departamentos no tengan que sufrir la experiencia del Catatumbo, donde se decretó una conmoción interior producto de la guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC que ha dejado más de 50.000 desplazados y medio centenar de muertos.

“Es fundamental que el gobierno nacional entienda que si no tenemos más ofensiva del Ejército y la Policía, los departamentos vamos a tener la misma problemática del Catatumbo. En el Valle del Cauca ya tenemos 12 alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo”, aseguró la gobernadora.

Otro de los mandatarios que habló fue Erasmo Zuleta Bechara, de Córdoba, quien de hecho asumirá la presidencia de la Federación Nacional de Departamentos en reemplazo de Carlos Amaya, gobernador de Boyacá. Zuleta aseguró que en esta cumbre debatirán con el presidente Petro temas de desarrollo económico, alimentación escolar, distribución de licores, descentralización y, especialmente, la situación de seguridad en las diferentes regiones del país.

“La paz no debe ser un logro de un Gobierno, sino de un Estado que tenga una ruta clara. No queremos que esta voluntad del Gobierno de hablar de paz se quede en un tema de diálogo que sirva para el fortalecimiento de los grupos. El diálogo de paz debe estar acompañado de una inversión social para que la ilegalidad no usurpe las funciones del Estado y para eso se necesitan fortalecer las capacidades de la fuerza pública”, le dijo Zuleta a Semana.

El presidente Petro llegó en horas de la tarde a Villa de Leyva a la cumbre de gobernadores y escuchó atentamente a varios de los voceros. El jefe de Estado llegó acompañado por el jefe de despacho, Armando Benedetti, quien durante toda la semana ha hecho acercamientos políticos con diferentes partidos, especialmente el Conservador, Liberal y La U.

