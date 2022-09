Gobierno anuncia apoyo parcial del Centro Democrático a la reforma tributaria

El presidente Gustavo Petro se reunió con representantes del uribismo. Del encuentro participaron el expresidente Álvaro Uribe, el senador Miguel uribe y el representante Óscar Darío Pérez. Por el gobierno también estuvo el ministro del Interior. Foto: Presidencia

Este martes se reunieron el gobierno de Gustavo Petro con el expresidente Álvaro Uribe y dos congresistas del Centro Democrático: el senador Miguel Uribe y Óscar Darío Pérez. Tras el encuentro, que duró poco más de una hora, las dos partes dieron pronunciamientos diferentes frente a lo discutido.

En cuanto al ministro del Interior, Alfonso Prada, este aseguró que hubo un diálogo muy fluido en el que se abordaron distintos temas legislativos. Frente a la reforma tributaria, Prada aseguró que el partido opositor expresó varias de sus observaciones, pero supuestamente habría expresado “apoyo al grueso de la reforma e hicieron observaciones que nos comprometimos a revisar”.

Según Prada, lo expresado por el Centro Democrático habría sido muy similar a lo que ya han expresado en anteriores ocasiones: “monto de dividendos, ganancias ocasionales, monto en el impuesto al patrimonio para que no impacte la economía”. El ministro aseguró que no han descartado ninguna de las propuestas hechas por el uribismo.

“Recibimos el apoyo de los voceros que vinieron con él, eso nos complace. Vamos a tener una reforma casi votada por unanimidad”, expresó Prada, que reveló una supuesta coincidencia sobre el tema de las invasiones de tierras que se han venido dando bajo la excusa de la reforma agraria prometida por el gobierno Petro: “Coincidimos con el expresidente Uribe de que la única manera de resolver el tema de la tierra es comprándola y haciendo reforma rural integral”.

La visión del Centro Democrático

Aunque no se contradijeron las posiciones expresadas por las dos partes, el tono del Centro Democrático no fue tan optimista. En una rueda de prensa en la sede del Centro Democrático, por la oposición hablaron el representante Óscar Darío Pérez, el senador Miguel Uribe y el Expresidente Álvaro Uribe.

Los tres hicieron énfasis en que la oposición no implica dialogar, lo que podría tomarse como un mensaje directo a algunos miembros de su partido, que estarían molestos con el expresidente por no apoyar las movilizaciones de este lunes y debido a su intención de ir a Casa de Nariño para hablar con el primer mandatario. Se ha rumoreado que la senadora María Fernanda Cabal ha sido una de las críticas a la posición de dialogar.

El primero que tomó la palabra fue el representante Pérez, que comenzó con el tema en común de que “diálogo no quiere decir suprimir nuestras formas de ver el país”. Tras la aclaración, el representante comentó que “fuimos particularmente expresos en que una reforma no puede sacrificar el crecimiento de la economía, la inversión, el empleo, el ahorro o el consumo”.

Este solo expuso los temores que tendría el partido de oposición frente a la tributaria. Para este, hay una dinámica de crecimiento y unos mayores recaudos que harían que no se necesite la búsqueda de tantos recursos. “La reforma debe tomar esos factores para no reprimir el crecimiento económico”.

Entre los temas expuestos por Pérez está las críticas a que el impuesto al patrimonio sea permanente y que, a ojos del Centro Democrático, no es progresivo. También señalaron que debe evitarse que los impuestos a los dividendos se conviertan en una doble tributación.

“Fue una reunión productiva así no fuera una reunión en la que no estuviéramos de acuerdo en todo. Creemos que construir país no implica cerrarnos y tener una férrea diferencia”, concluyó Pérez, que fue seguido por el senador Miguel Uribe, uno de los que más ha expresado objeciones al proyecto de gobierno.

El senador Uribe comenzó reconociendo el espacio dado por el presidente Petro: “Le hablamos con toda la franqueza de las preocupaciones que tiene una porción representativa del país”. Este señaló ser la representación de las personas que se movilizaron este lunes en contra de la tributaria y otros temas anunciados por el nuevo gobierno.

“Reconocemos que Colombia necesita cambios”, dijo Uribe Turbay, que agregó que hay una preocupación de que la reforma tributaria llegue “a desestimular la inversión, afectar el consumo popular y mantener impuestos regresivos que golpeen a la clase media”.

El senador que fue cabeza de lista del Centro Democrático también planteó objeciones a posibles impuestos a las pensiones y los calificó de inconstitucionales. Al mismo tiempo anunció que buscarán proteger el sistema productivo, para evitar “tener graves problemas”.

El último en intervenir fue el expresidente Álvaro Uribe, que, al igual que sus copartidarios, agradeció el espacio otorgado por el presidente Gustavo Petro y también tuvo palabras para aquellos que consideran poco adecuado reunirse con el presidente: “Oposición constructiva, utilizar el vocablo constructivo implica unos costos, implica unos comportamientos. La oposición debe saber dialogar y oponerse con argumentos, criticar con razones y escuchar”.

El expresidente Uribe fue el que más se demoró en su intervención. Este no hizo tanta referencia a la tributaria, sino que entró a hablar de otros temas que le habría expuesto al primer mandatario. “Me sentía en la obligación de transmitir lo que le escucho a las gentes del campo colombiano”, comentó el líder del Centro Democrático para introducir sus preocupaciones sobre las invasiones que se han reportado en algunas zonas del país.

También entró a hablar de los militares para decir que le comentó al presidente Petro los temores por la salida de tantos oficiales de la Fuerza Pública y reiteró su propuesta de que se cree una sala diferente para el juzgamiento de los militares en la JEP. También cuestionó la propuesta de reforma a la salud propuesta por la ministra Carolina Corcho.

“Nosotros pensamos que la mejor reforma es que la economía siga creciendo. También”, aseveró el expresidente, que señaló que hay una decisión política presidencial que respetan, pero que aún así comentan sus preocupaciones y sugieren modificaciones.

Por último advirtió que vienen temas que pueden afectar en gran manera la economía. “Nos esperan 3 o 4 cosas que no son fáciles. La tributaria y el alza de combustibles, hemos pedido una tarifa diferencial, pero todavía no hablemos de la reforma laboral, de salud y de pensiones”.