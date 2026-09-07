07 de septiembre de 2026 - 05:03 p. m.
Gobierno de Abelardo de la Espriella cumple su primer mes: este es el balance
El presidente Abelardo de la Espriella visitará Chocó para anunciar la hoja de ruta para la reconstrucción del terremoto, uno de los hechos que ha marcado lo que va de su paso por la Presidencia. En estas semanas, también se ha enfocado en seguridad y desarrollo.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación