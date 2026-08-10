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Gobierno De la Espriella dio las primeras puntadas de su plan y alista consejo de ministros

La administración del presidente Abelardo de la Espriella enfocó su agenda en materias de seguridad en estas 48 horas en el poder, con el traslado de jefes criminales y la captura de un cabecilla de los “Comandos de Frontera”. Desde varias entidades comenzaron a poner la lupa sobre la contratación del gobierno anterior y en los próximos días terminará de conformarse el equipo de altos funcionarios. Este es el panorama.

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Redacción Política
10 de agosto de 2026 - 11:05 a. m.
El presidente Abelardo de la Espriella ya posesionó a su gabinete desde Cali.
El presidente Abelardo de la Espriella ya posesionó a su gabinete desde Cali.
Foto: Archivo Particular

El presidente Abelardo de la Espriella marcó tres prioridades para los primeros días de su gobierno: salud, finanzas y seguridad. Su primer consejo de ministros será en La Guajira, en un guiño a la promesa de que su gobierno será “desde las regiones”, y en esta semana buscará poner “la casa en orden” antes de entrar de lleno a la expedición de los decretos que adelantó en su discurso y que pasan por el congelamiento del gasto público y la lista de grupos narcoterroristas para implementar su política de “mano dura”.

Sus jefes de cartera están...

Por Redacción Política

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Jose Moreno(11868)Hace 15 minutos
Ridiculos con ese saludo militar. Lo que hace el amo, lo hacen los burros
CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 33 minutos
Es muy temprano para evaluar cómo va el nuevo gobierno. Hay que darle un compás de espera.
Marco Posada(53341)Hace 1 hora
Ya deben tener ese brazo derecho cansado de tanto saludo ridículo. Cuidado con un posible problema muscular o de dignidad…
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