Gobierno De la Espriella dio las primeras puntadas de su plan y alista consejo de ministros

El presidente Abelardo de la Espriella ya posesionó a su gabinete desde Cali. Foto: Archivo Particular

El presidente Abelardo de la Espriella marcó tres prioridades para los primeros días de su gobierno: salud, finanzas y seguridad. Su primer consejo de ministros será en La Guajira, en un guiño a la promesa de que su gobierno será “desde las regiones”, y en esta semana buscará poner “la casa en orden” antes de entrar de lleno a la expedición de los decretos que adelantó en su discurso y que pasan por el congelamiento del gasto público y la lista de grupos narcoterroristas para implementar su política de “mano dura”.

Sus jefes de cartera están...