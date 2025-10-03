Logo El Espectador
Política
Gobierno Petro tiene plan B tras tensiones con EE. UU.: tres carteras se están moviendo

El Espectador accedió a documentos de los ministerios de Justicia, Exteriores y Comercio. En ellos se delinea la estrategia que tiene andando la Casa de Nariño detrás del telón para augurar resultados favorables en una relación llena choques en lo que va del año.

María José Barrios Figueroa
03 de octubre de 2025 - 12:03 p. m.
Las carteras de los ministros Eduardo Montealegre (Justicia), Pedro Sánchez (Defensa) y Rosa Villavicencio (Exteriores) adelantan gestiones.
Foto: Viviana Velásquez

La pelea que se mantiene con Estados Unidos de puertas para afuera desde la Casa de Nariño, tocando incluso los permisos del alto Gobierno para ingresar a ese territorio, tiene un plan B en curso. En medio de los pronunciamientos de tono elevado dirigidos hacia la Casa Blanca por parte del presidente Gustavo Petro, varias carteras mantienen a flote planes para acercar esos lazos por canales diplomáticos.

El Espectador accedió a documentos oficiales que certifican la estrategia que operaría detrás del telón y que delineó el gobierno...

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
Conoce más

