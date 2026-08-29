Gobierno asignó COP 5,7 billones a la Registraduría en el presupuesto: se alistan elecciones

El reemplazo del registrador Hernán Penagos se elegirá posterior a las elecciones regionales. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

No ha pasado el ventarrón de las pasadas elecciones y ya el país prevé la llegada de un nuevo sacudón político. Por eso es que entre las entidades que recibieron un aumento en el presupuesto de COP 636 billones que presentó el gobierno de Abelardo de la Espriella está la Registraduría Nacional. El órgano electoral a cargo del registrador Hernán Penagos alista su último gran evento previo a la elección de su nuevo jefe: las elecciones regionales, que sirven como la medición de la temperatura del Ejecutivo.

De acuerdo con el mismo Penagos, en...