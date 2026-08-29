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Gobierno asignó COP 5,7 billones a la Registraduría en el presupuesto: se alistan elecciones

En el proyecto del presupuesto para 2027 que presentó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, se aumenta el monto para la organización. A partir del próximo año, cuando se realizarán los comicios regionales, el Consejo Nacional Electoral no tendrá financiación autónoma, sino que dependerá de la entidad a cargo de Hernán Penagos.

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Redacción Política
29 de agosto de 2026 - 01:43 a. m.
El reemplazo del registrador Hernán Penagos se elegirá posterior a las elecciones regionales.
El reemplazo del registrador Hernán Penagos se elegirá posterior a las elecciones regionales.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

No ha pasado el ventarrón de las pasadas elecciones y ya el país prevé la llegada de un nuevo sacudón político. Por eso es que entre las entidades que recibieron un aumento en el presupuesto de COP 636 billones que presentó el gobierno de Abelardo de la Espriella está la Registraduría Nacional. El órgano electoral a cargo del registrador Hernán Penagos alista su último gran evento previo a la elección de su nuevo jefe: las elecciones regionales, que sirven como la medición de la temperatura del Ejecutivo.

De acuerdo con el mismo Penagos, en...

Por Redacción Política

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