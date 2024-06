“El gobierno de Petro no ha logrado un clic sólido con el Congreso”: Juan Espinal

Juan Espinal, congresista del Centro Democrático. Foto: El Espectador

¿Cómo ve la gestión del presidente Gustavo Petro a casi dos años de mandato presidencial?

Yo creo que la gestión del presidente Gustavo Petro no ha existido. Lo que nos estamos enfrentando es un mar de incertidumbres, de improvisación, de desgobierno. El gobierno de Petro no ha logrado hacer un clic sólido con las mayorías en el Congreso de la República, además de que las reformas sociales son mal estructuradas, con improvisación. Yo espero que en este último debate, por ejemplo, de la reforma pensional, en la Cámara de Representantes, logremos archivarla.

Usted ha hablado de una huelga legislativa para, de alguna forma, tratar de parar el trámite de las reformas del gobierno. ¿Por qué ahora?

Todo se desprende de los escándalos de la Unidad de Gestión del Riesgo. El señor Olmedo López afirmó que se habían perdido aproximadamente 380 mil millones de pesos, donde señaló el Congreso de la República y diferentes partidos políticos. Desafortunadamente, creo que hoy se ha perdido la autoridad moral del Gobierno Nacional para tramitar las reformas, especialmente la pensional, ante la Cámara de Representantes. Estoy llamando un paro legislativo, pero solamente frente a las iniciativas del Gobierno Nacional, que están haciendo trámite en el Capitolio porque además nosotros tenemos más de 150 iniciativas de carácter legislativo que podemos tramitar en estos últimos días de legislatura.

Hay quienes dicen que presentar mociones de censura contra los ministros, como ha hecho usted, es una estrategia para dilatar el trámite de las reformas. ¿Es así?

La moción de censura desafortunadamente nunca ha dado resultados en el país. Esta semana radicamos cuatro mociones de censura contra el ministro de Salud, Defensa, la ministra de la Igualdad, que es la vicepresidente de Francia, y el ministro de Minas y Energía. El tema de dilatar es una posibilidad que nosotros tenemos como oposición y lo estamos poniendo en marcha. Además, porque también estamos solicitando que se nos ponga en la agenda los tres días que nos otorga el estatuto de oposición.

Usted que hace parte de la mesa directiva de la Cámara de Representantes y el escándalo de la Ungrd salpicaría presuntamente a esta cúpula de la Cámara y del Senado. ¿Qué piensa de eso?

Es lamentable lo que está ocurriendo y no se puede justificar la corrupción de ningún gobierno. Lo que estamos viviendo es un escándalo sin precedente alguno, que ha llamado la atención de todo el país, y que deja muy mal parado al Gobierno Nacional, pero desafortunadamente también está en juego la imagen del Congreso de la República. Yo rechazo lo que está ocurriendo y creo que por esa razón deberíamos hundir la reforma pensional, porque no hay legitimidad ni autoridad moral del Gobierno Nacional para tramitar esta iniciativa u otras más hasta que conozcamos la verdad del escándalo.

¿Cómo se está moviendo la oposición para tratar de frenar la propuesta de una constituyente?

Al Centro Democrático nos decían extremistas porque prendíamos la alerta de que a Colombia iba a llegar el castrochavismo, y lo estamos viendo y lo estamos padeciendo. Segundo, él juró en mármol que no iba a llamar a una constituyente cuando estaba en campaña pero yo creo que hay una estrategia. Él habla de constituyente, no habla de reelección. Yo creo que él quiere borrar la democracia del país con la constituyente para instaurar una dictadura al mejor estilo de Nicolás Maduro y de los Castro en Cuba. Creo que el presidente Gustavo Petro está trazando el camino de constituyente o referendo para quedarse en el poder.

¿Cómo ha cambiado el tema del acuerdo nacional y el diálogo entre la oposición y el gobierno?

Acuerdo nacional nunca ha existido. Yo creo que hay un acuerdo nacional con los bandidos del país, pero un acuerdo nacional con la clase política, con los empresarios, con los colombianos, con la academia, la verdad no la conocemos. Mira lo que está pasando por ejemplo con los maestros, que eran unos aliados del presidente Gustavo Petro: tienen su salud acabada. Nosotros como partido nunca estuvimos con intenciones de entrar a ese acuerdo nacional. Nuestra intención siempre ha sido dialogar con el presidente de la República, que a él le vaya bien, que haga las cosas bien, pero creo que en este punto más cafecitos con el presidente Petro es perder el tiempo.

¿Cómo se está moviendo la oposición para esas elecciones de 2026?

Lo más importante es que nosotros logremos preservar la democracia en nuestro país. En mi partido ya hay cinco nombres que han manifestado que quieren ir a la contienda del 2026, inicialmente dentro de un proceso interno de nuestro partido Centro Democrático. Estamos hablando de las tres senadoras más visibles del partido, como la doctora Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, los senadores Andrés Guerra y Miguel Uribe. Son senadores con mucho carisma, con cercanía a la ciudadanía, pero hay algo importante: nos tenemos que juntar todos los partidos de centro y de derecha, para que el petrismo no gane las elecciones. Aquí lo que hay que hacer es recuperar el rumbo del país, reinventar lo que ellos destruyeron.

¿Cuáles son esas propuestas que ustedes quieren hacer en estos dos años que quedan?

El proyecto político está encaminado en contener las malas iniciativas que presenta el gobierno nacional ante el Congreso de la República y defender la democracia. Si nosotros logramos defender y garantizar la democracia, que tengamos elecciones libres en el 2026, vamos a salir triunfantes del Congreso de la República.

Usted hace parte de la bancada de Antioquia y hemos visto en los últimos meses ciertos roces que hay entre esta bancada con el gobierno Petro. ¿Qué tiene por comentar sobre esos roces?

Al presidente Petro no le interesa Antioquia. Él gobernó casi 16 meses con Daniel Quintero y con Aníbal Gaviria y en ese tiempo no pasó nada entre el presidente y los dos mandatarios. Ahora llevan cinco meses de gobierno el alcalde Federico Gutiérrez, el gobernador Andrés Julián y el gobierno nacional lo único que ha hecho es dar la espalda. Interviene Savia Salud y Confenalco, no incluye a Medellín dentro del Plan Nacional de Seguridad, nos quita al departamento de Antioquia la delegación minera que ha funcionado por más de 25 años y nos niegan los recursos para terminar las vías 4G. Él es el presidente de todos los colombianos y no se le puede olvidar que 940 mil personas votaron en el departamento por su gobierno del cambio.

Sobre este tema de las vías 4G, usted es uno de los que se tiene que presentar frente al Consejo de Estado por esta posible pérdida de investidura por haber puesto dinero en esa vaca. ¿Usted qué comentario tiene sobre eso?

Nosotros hicimos un aporte voluntario. No entró a la gobernación, entró a una cuenta de Bancolombia. Esa transacción fue rechazada por el gobierno departamental. A nosotros nos demandaron supuestamente porque se configura un contrato de donación. Y nosotros lo único que hemos hecho es, vía a nuestro abogado, defendernos, responder la demanda, acudir ante los llamados del Consejo de Estado, en quienes tenemos toda la confianza. Pero esa demanda tampoco nos ha desviado de nuestro papel fundamental, que es defender la democracia y continuar haciéndole oposición al gobierno del presidente Petro.

