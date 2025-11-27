Gobierno Petro mueve últimas fichas para salvar proyectos clave en el Congreso en medio de campaña

Ministro de Hacienda, Germán Ávila, acompañó debate de reforma tributaria. Discusión seguirá el martes.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
“A diferencia de otros procesos que he liderado, hoy los puntos no están a favor”, fueron las palabras del ministro del Interior en la antesala de dos discusiones clave para el gobierno del presidente Gustavo Petro: la ley de financiamiento y el salvavidas para el Ministerio de la Igualdad. Lo dicho por Armando Benedetti dio cuenta del panorama adverso del que son conscientes en la Casa de Nariño a dos semanas para que finalicen las labores en el Capitolio.
La apuesta del Ejecutivo es cerrar el 2025 con estas iniciativas aprobadas, pero como...
