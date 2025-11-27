Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Gobierno Petro mueve últimas fichas para salvar proyectos clave en el Congreso en medio de campaña

Las más ambiciosas apuestas de la Casa de Nariño peligran por falta de votos en el legislativo. Capitolio se ha volcado a los procesos electorales y el trancón legislativo se agudiza a cuatro meses de las urnas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
27 de noviembre de 2025 - 11:05 a. m.
Ministro de Hacienda, Germán Ávila, acompañó debate de reforma tributaria. Discusión seguirá el martes.
Ministro de Hacienda, Germán Ávila, acompañó debate de reforma tributaria. Discusión seguirá el martes.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

“A diferencia de otros procesos que he liderado, hoy los puntos no están a favor”, fueron las palabras del ministro del Interior en la antesala de dos discusiones clave para el gobierno del presidente Gustavo Petro: la ley de financiamiento y el salvavidas para el Ministerio de la Igualdad. Lo dicho por Armando Benedetti dio cuenta del panorama adverso del que son conscientes en la Casa de Nariño a dos semanas para que finalicen las labores en el Capitolio.

La apuesta del Ejecutivo es cerrar el 2025 con estas iniciativas aprobadas, pero como...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Armando Benedetti

Gustavo Petro

Reforma Tributaria

Germán Ávila

ministro de Hacienda

Congreso

 

MisterH(73471)Hace 31 minutos
¿Moviendo fichas como hicieron Bonilla y Velasco con la plata del agua de la Guajira?
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.