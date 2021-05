Gobierno exige que desbloqueos queden en el acuerdo con Comité del Paro

Durante esta tarde se reunieron miembros del comité y el Gobierno. “Este punto no es negociable”, dice el Gobierno Nacional.

Luego de una reunión privada de varias entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno, este último señaló que se está trabajando “intensamente” en un documento en el que queden condensados los acuerdos y que sobre eso no hay intención diferente a “acertar”.

Sin embargo, el Gobierno también reiteró el tema de los bloqueos en varias zonas del país, especialmente en el suroccidente. “Dichos bloqueos vulneran, entre otros, los derechos a la movilidad, el trabajo, la alimentación, la salud, el desarrollo económico, social y cultural”, dijo Emilio Archila, consejero para la Estabilización y nuevo líder del equipo negociador del Gobierno.

“En suma, los bloqueos afectan de manera negativa a millones de colombianos. Para el Gobierno nacional es perentorio garantizar también los derechos del resto de los colombianos”, agregan los negociadores del presidente Iván Duque.

Le puede interesar: “CIDH está lista para visitar Colombia y el momento lo decide el Estado”: presidenta de CIDH

En ese sentido, señalan que desde el paso 17 de mayo se solicitó al Comité Nacional del Paro que se tuviera ese aspecto en cuenta y que la exigencia del Gobierno es que quede la necesidad de desbloqueo quede escrita en el acuerdo.

“Algunos miembros del Comité del Paro han insistido en promover de manera exclusiva la figura de los corredores humanitarios, sin condenar los bloqueos. Para el Gobierno Nacional este punto no es negociable”, señaló Archila.

Lea también: Envían a la cárcel a tres personas por el incendio al palacio de justicia de Tuluá

Por su parte, el excongresista Alirio Uribe, uno de los representantes del Comité del Paro, señaló que el Gobierno ha dicho que tiene unas objeciones, pero que no ha sido claro sobre qué puntos.

“El Gobierno nos cita para decirnos que tiene objeciones al documento que acordamos, pero no dice cuáles sin ni entrega ningún documento de objeciones. Y nos cita para el domingo para discutir las objeciones que no conocemos”, señaló Uribe, reclamando que el Gobierno está dilatando para no iniciar la negociación del pliego de emergencia.

“Lo que implica esto es que quiere reabrir la negociación de garantías y no darle salida a la crisis de manera democrática y a través del diálogo”, concluyó.