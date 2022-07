Gobierno, independencia u oposición: la postura de los partidos frente a Petro

El próximo 20 de julio se instalará el primer período legislativo del cuatrienio 2022-2026

Aunque tienen plazo hasta el próximo 7 de septiembre, la mayoría de partidos ya fijaron su posición respecto al gobierno entrante que liderarán Gustavo Petro y Francia Márquez. Las cuentas, por ahora, indican que el oficialismo está muy cerca de ser la bancada mayoritaria en el Congreso. Aún le faltan tres curules para el objetivo y la clave parece estar en las grandes colectividades, que aún no definen su postura y que al parecer esperarán hasta la fecha límite para anunciarla.

A seis días de la instalación del Congreso, la bancada de gobierno está compuesta por 53 congresistas. La lidera por supuesto el Pacto Histórico, que es la bancada más grande con 20 curules en Senado y 28 en Cámara de Representantes. A la coalición se sumó esta semana de forma oficial el Partido Liberal, que tiene 14 curules en el Senado y 33 en Cámara. Tras la reunión que hubo la semana pasada entre el presidente electo, Gustavo Petro, y el dirigente del liberalismo, el expresidente César Gaviria, el trapo rojo anunció su intención de conformar la coalición de Congreso.

A finales de junio Alianza Verde, con sus ocho curules en Senado y 12 en Cámara, también se proclamó como partido de gobierno. Y antes de los verdes ya se sabía que la Alianza Social Independiente (ASI), que acompañó la aspiración presidencial de Petro en segunda vuelta, el partido Comunes y algunas curules de circunscripciones indígenas y afros, serían parte de la bancada de gobierno. Estas fuerzas suman 11 escaños en el Senado y siete en Cámara, donde también contarán con el apoyo de Fuerza Ciudadana y Gente en Movimiento (dos curules) y nueve de los 16 representantes de las curules de paz. Así está conformada, por ahora, la bancada de gobierno en el Senado:

El aterrizaje a la bancada oficialista de las fuerzas que no apoyaron la campaña del Pacto Histórico se debe al acuerdo nacional que propuso el gobierno entrante y cuyo promotor es el senador Roy Barreras, quien será el próximo presidente del Senado. En su labor de tender puentes y conformar un gobierno en el que quepan todas las visiones de país, Barreras ha dialogado con los congresistas de todos los partidos, pero hay varios que aún no deciden si estar o no en la bancada de gobierno.

El caso más particular es el del Partido de la U, que ha hecho varios coqueteos con esa posibilidad. Incluso hubo una comunicación en la que declararon que actuarán como partido de gobierno, en principio, en lo relacionado con la elección de mesas directivas e integrantes de las diferentes comisiones. Y aunque de eso a estar en la bancada de gobierno solo hay un paso, lo cierto es que los congresistas de la U aún no se definen y a eso se le suma la alianza estratégica que hicieron con Cambio Radical y MIRA, para participar como bloque en la confección del nuevo Congreso.

Los otros que aún no definen su postura son los conservadores, que pasan por un momento complejo tras la renuncia a la dirección del partido de Omar Yepes. Esto ocurrió por los acercamientos entre el Pacto Histórico y algunos congresistas godos, en especial Carlos Andrés Trujillo, quien terminó convirtiéndose en el nuevo presidente del conservatismo. A pesar de eso, el partido todavía se encuentra definiendo su postura frente al gobierno Petro.

En todo caso, y en caso de no convertirse en partidos de gobierno, todas estas colectividades serán independientes y acompañarán ciertos temas de la agenda legislativa del Pacto Histórico y se opondrán a otros. Las colectividades que ya están en la independencia son las que no tienen una fuerza tan grande en el Congreso, pero que algunos analistas ubicaban en el gobierno (Verde Oxígeno) o en la oposición (Colombia Justa Libres y MIRA). El Nuevo Liberalismo y Dignidad, que ostentan tres curules en la Cámara, no han definido su postura, pero lo más seguro es que se declaren en independencia.

Así las cosas, la oposición estará a cargo de cerca de 30 congresistas que tiene el Centro Democrático. La colectividad uribista, que vio mermada su fuerza legislativa, es la única que se declarará en oposición a pesar del encuentro entre Petro y el líder natural de ese partido, el expresidente Álvaro Uribe. No obstante, dicho encuentro sirvió para aclarar algunas posturas entre dos partes que tuvieron dos décadas de férrea oposición.

El uribismo, en el que hay una profunda división, debatirá los próximos 18 y 19 de julio cómo ejercerá la oposición. Miguel Uribe, uno de los llamados a liderar el renacimiento del uribismo, dijo que su objetivo es hacer una “oposición inteligente”, en la que se apoyará lo que “beneficie a los colombianos” y se opondrá a lo que “los perjudique”.