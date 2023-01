Gobierno instala mesa de diálogo para superar diferencias con el pueblo Arhuaco

Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta hacen pagamento en el santuario de Monserrate. Foto: Óscar Pérez

Este lunes, el Gobierno instaló una mesa de diálogo con el pueblo Arhuaco en la Sierra Nevada (Santa Marta), para buscar darle solución a los distintos problemas que han surgido entre la administración nacional y los indígenas. Según el portavoz del Gobierno, lo más importante es que haya unidad, pero el pueblo indígena tiene sentidas diferencias con el mandato de Gustavo Petro. Acá los detalles.

Podría interesarle: Eln: sí hay crisis en la mesa, asegura el comandante de la guerrilla

De acuerdo con el ministro del Interior, Alfonso Prada, la intención de gobierno Petro es el buen entendimiento con el pueblo indígena, al que, según dijo el alto funcionario, se le debe mucho por su aporte al país. Los dos mamos mayores, líderes de la comunidad arhuaca, manifestaron al Gobierno que están “en caminos que se han distanciado”.

La mesa de diálogo fue instalada en Nabusimake, capital del pueblo Arhuaco en la Sierra Nevada, y, de acuerdo con el portavoz del Gobierno, 259 mamos se hicieron presentes para ser escuchados. “Esperemos que encontremos el camino de unidad total. Esta unidad va a garantizar la convivencia tranquila y pacífica de un pueblo al que le debemos mucho como pueblo originario de Colombia”, dijo Prada.

Estuvimos en Nabusimake, capital del pueblo Arhuaco en la Sierra Nevada, instalando una mesa de diálogo con los Mamos de las Kankurwas. Para el Gobierno del Cambio es muy importante que los pueblos originarios vivan en paz, unidad y armonía. El #Diálogo será siempre la mejor vía. pic.twitter.com/CiRBIGe1J5 — Alfonso Prada (@alfonsoprada) January 16, 2023

“Hemos venido aquí a nombre del gobierno de Gustavo Petro a ratificar nuestro compromiso con la Línea Negra en la defensa de su cultura ancestral y sobre todo de su calidad de vida”, concluyó el alto funcionario.

Le recomendamos: Presidente Gustavo Petro viaja a Suiza para participar en foro económico mundial

¿Cuál es el problema entre el pueblo Arhuaco y el Gobierno?

La división que existe en este momento entre los indígenas arhuacos y el Gobierno se da porque, según los primeros, la administración nacional no está respetando ni reconociendo sus decisiones colectivas. En diciembre del año pasado, este pueblo se movilizó en contra de la administración nacional argumentando que no se siente representado por Gustavo Petro.

“Hoy no existe un Cabildo Gobernador en el registro oficial de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior que es la competente en el caso de las comunidades indígenas, porque dicha Dirección SE HA NEGADO”, dice un comunicado del pueblo Arhuaco. Para los indígenas, la negativa del Gobierno “afecta el ejercicio de nuestro gobierno propio. Es como si en Colombia hubiéramos elegido a un presidente y este no tuviera la declaración del Concejo Nacional Electoral para ejercer su mandato”.

Lea acá: Pulso electoral por Medellín: entre indecisión y apatía, Gilberto Tobón puntea

La molestia hizo que los indígenas exigieran la presencia del ministro del Interior o del mismo presidente para que los escuche. “No puede ser que el “‘gobierno del Cambio’ siga desconociendo las decisiones del Pueblo Arhuaco en la misma línea que su antecesor, entonces, ¿cuál es el cambio?”.

“En ese sentido, al Pueblo Arhuaco se nos está violando los derechos fundamentales como la salud o a la educación. Por ejemplo, tenemos jóvenes que, por no tener nuestro Cabildo Gobernador el registro, no han podido acceder a la educación superior o no han podido definir su situación militar. Además, tenemos niños que no han podido afiliarse al régimen subsidiado del sistema de salud porque no se les ha podido certificar su nacimiento. Muchas mujeres tampoco han podido acceder a los programas y proyectos de empoderamiento”. Manifestó la comunidad.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político