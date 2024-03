Gobierno intenta destrabar reforma pensional: tres bancadas abandonaron la plenaria

El ministro Velasco dialoga con la senadora María José Pizarro en la plenaria del Senado. Foto: Óscar Pérez

Este miércoles el Gobierno se mide una vez más a la plenaria del Senado en busca de mantener viva su reforma pensional, luego de que en tres intentos la falta de quórum obligara a suspender las sesiones. Se trata de un desafío mayúsculo para el Ejecutivo, que apenas ayer sufrió un revés con la reforma a la salud con la presentación de una ponencia de archivo apoyada por las mayorías de la Comisión Séptima del Senado.

En el caso de la pensional, el retiro de los senadores del Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador, a quienes se han sumado algunos liberales, ha afectado el desarrollo del debate. En la sesión de hoy se repitió el escenario y las tres bancadas, con las excepciones de algunos de sus integrantes, abandonaron el recinto señalando que no respaldan el proyecto.

El quórum para votar los impedimentos ha estado en la cuerda floja, ya que se necesitan 53 votos por el sí y por el no y el Gobierno se ha visto en dificultades para mantener a más de 50 senadores concentrados en la plenaria. Durante la sesión se ha visto al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, pendientes minuto a minuto del trámite.

La estrategia de la oposición de desarmar el quórum ha generado rechazo de la bancada de Gobierno. La senadora Martha Peralta, ponente de la reforma, dijo que es “lamentable” y que la jugada de esos sectores no “perjudica al Gobierno de Gustavo Petro, sino a la población adulto mayor, las mujeres cabeza de familia y la población que se encuentra en pobreza extrema”.

Como el tiempo está en contra del trámite, ya que la legislatura termina en tres meses, el presidente del Senado, Iván Name, anunció que desde se empezará a sesionar tres veces por semana. “Mi gran aspiración es que las reformas sean decididas, no que las liquide el tiempo”, le dijo Name a El Espectador.

En la sesión anterior, el ministro Velasco hizo un llamado a los congresistas de los partidos de Gobierno para que se comprometan con el trámite a los proyectos de reforma, pues aseguró que muchos senadores y representante no están asistiendo a los debates ni participando de manera activa. “Si usted suma los partidos de oposición en el Senado, le da cerca de 23 o 24 senadores. Menos del 25% del Senado, de manera que habría suficiente número para constituir un quórum, generar los debates”, le dijo a Caracol Radio.

Si este miércoles logran salir de la etapa de impedimentos, se iniciará la discusión de las ponencias del proyecto. Los primeros en intervenir serán quienes piden el archivo de la reforma.

