Gobierno no descarta aplicar mensaje de urgencia para aprobar proyectos

En retiro en el que el Gobierno socializó sus reformas con el Pacto Histórico participaron al menos 10 ministros. Foto: Twitter de Mauricio Lizcano

Terminó el retiro espiritual entre el Gobierno y el Pacto Histórico y aún no hay claridades sobre cómo hará el ejecutivo para sacar adelante las reformas que presentará a partir del próximo 6 de febrero y, además, los más de 30 proyectos de ley, contando las que vienen del año pasado.

El retiro espiritual se realizó en Paipa, Boyacá, con la bancada del Pacto Histórico y la participación de 10 ministros (de los 18 que tiene el país). Surge como un nuevo mecanismo de socialización, impulsado por el Gobierno, para que los partidos de la coalición oficialista resuelvan sus dudas sobre las reformas que aterrizarán próximamente en el Congreso.

La conclusión del Pacto Histórico con respecto al trabajo de este primer semestre legislativo del año fue positivo: “La bancada del Pacto Histórico liderará en Senado y en Cámara las reformas constitucionales que materializarán el cumplimiento de las promesas del Gobierno, aportando a las transformaciones del sistema de salud, al régimen pensional, y a la apuesta por una reforma laboral, entre otras”.

De igual forma, en ese espacio, los congresistas reiteraron que respaldan el llamado hecho por el presidente Gustavo Petro de que las reformas, aún sin conocerse sus textos, sean discutidas en las calles, en la plaza pública. “En consecuencia, impulsaremos actividades pedagógicas para explicar las iniciativas legislativas, recoger aportes, y apoyar las movilizaciones que con este objetivo se realicen”, comunicaron.

A pesar de esto, no es claro si el tiempo en el Congreso jugará a favor del Gobierno. Roy Barreras, presidente del Senado y uno de los alfiles más importantes de Petro en este período legislativo, fue insistente en eso. De hecho, además de imprimirle cautela a la discusión sobre movilizar a la ciudadanía para “debatir” las reformas, ha pedido al Gobierno que incluya en las sesiones extraordinarias, que empiezan el próximo 6 de febrero, todas las reformas.

“La única manera de despejar la especulación y la incertidumbre es conocer los textos, de manera que esperamos que sean radicados y yo le he pedido respetuosamente al Gobierno que aproveche las extras que hemos solicitado para que radique todas las reformas, que las incluya en el decreto de convocatoria de extras, porque si no lo hacemos el tiempo no nos va a dar”, manifestó.

Por ahora, según ha dicho el ministro del Interior, Alfonso Prada, las iniciativas gubernamentales que se radicarán en las sesiones extras serán el Plan de Desarrollo y la adición presupuestal. La reforma a la salud y la pensional están siendo valoradas para ver si alcanzan a presentarse en ese tiempo.

Al respecto, Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), manifestó que el Gobierno aún no descarta presentar algunas propuestas legislativas con mensaje de urgencia.

Lizcano también participó en el encuentro en Paipa y tras de él comentó que el mensaje de urgencia puede ser otra vía para ganarle a la falta de tiempo en este semestre. “Muchos de ellos van hacer presentados en diferentes momentos y se debe entender que todas las condiciones son diferentes, luego el Congreso puede trabajar en sus siete comisiones constitucionales. Por supuesto que la mayoria van a tener mensaje de urgencia”, dijo a la W.

Tanto Lizcano como el resto de miembros del Gobierno, han dicho que este retiro lo realizarán también con las otras colectividades que apoyan la gestión de Petro. La próxima reunión será con la Alianza Verde. Asimismo, contó que el próximo consejo de ministros se llevará a cabo el 28 de enero.

Allí hablarán de la adición presupuestal, revisar la agenda de propuestas que aterrizarán en el Congreso en marzo y revisar qué texto de reforma la salud será finalmente conocido por el país.

