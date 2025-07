Demanda y críticas por quitar al Consejo de Estado estudio de tutelas contra Petro

Eduardo Montealegre es el nuevo ministro de Justicia del gobierno de Gustavo Petro Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, firmó un decreto con el que ordenó enviar todas las tutelas contra el presidente Gustavo Petro a jueces ordinarios y no al Consejo de Estado. Aunque ha habido voces a favor, desde la oposición han cuestionado la decisión y han anunciado demandas.

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal (Centro Democrático) anunció que demandará el decreto 0799 de julio de 2025. “Esto que pretenden es una amenaza directa al Estado de Derecho. Con este decreto, el gobierno habilita que las tutelas contra el Presidente, incluidas aquellas relacionadas con seguridad nacional, erradicación de cultivos ilícitos y decisiones de alto impacto ya no sean conocidas por el Consejo de Estado como instancia especializada, sino por jueces de circuito ordinarios”, dijo la congresista.

Puede leer: Montealegre quita a Consejo de Estado capacidad de estudiar tutelas contra Petro

El argumento de Cabal para demandar el decreto es que, a su juicio, “Petro y su Ministro de Justicia viola el principio del juez natural. Las tutelas contra el presidente exigen el mayor rigor técnico y neutralidad, que solo puede ofrecer un tribunal como el Consejo de Estado. Ahora, bajo el nuevo decreto, cualquier juez de circuito, sin experiencia ni especialización, podrá fallar tutelas contra el jefe de Estado”.

Similar fue la opinión de la representante Katherine Miranda. “Lo que está haciendo Petro es un nuevo golpe contra las altas cortes. No le gusta el control, no le gusta que lo vigilen, no le gusta que le pongan límites. Va por el Consejo de Estado, quiere maniatarlo, quiere una justicia subordinada al poder político. Esta no es una actuación cualquiera, es una atentado institucional”, argumentó.

También: Así se quiere blindar a la Imprenta ante dudas en medio de polémica por pasaportes

Sin embargo, también hubo voces a favor. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró: “El Decreto 799 de 2025 deroga la arbitrariedad de Iván Duque quien con el Decreto 333 de 2021, eligió arbitrariamente al Consejo de Estado después de que los jueces del circuito lo tutelaran por sus excesos en las protestas del estallido social. Este Decreto regresa a los jueces que antes de 2021 tenían esa competencia”.

En concreto, lo que ordena el decreto de cuatro páginas es la modificación del decreto 1069 de 2015, que es el “Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho”. De acuerdo con lo consignado en la decisión firmada por Montealegre, “las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, así como las actuaciones del presidente de la República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, y las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno Nacional relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los jueces del Circuito o con igual categoría”.

Le puede interesar: Ya son 42 los que quieren ser candidatos por firmas para suceder a Petro

Antes de esta medida adoptada por el ministerio de Justicia, la norma (Decreto 333 de 2021) establecía que las tutelas contra las actuaciones del presidente de la República, incluidas las relacionadas con seguridad nacional, las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional, debían ser conocidas en primera instancia directamente por el Consejo de Estado.

Ahora, de acuerdo con lo explicado dentro del decreto, la decisión se tomó para reforzar “el principio de desconcentración funcional”. Además, explica “de esta forma la nueva regla de reparto reconoce que el Presidente de la República, en tanto autoridad nacional, puede ser controlado en sede de tutela con los mismos criterios de distribución aplicables a otras autoridades, sin perjuicio del control constitucional que ejerce la Corte Constitucional en sede de revisión”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.