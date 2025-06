“Es una citación institucional”: Gobierno sobre comisión de seguimiento electoral

Ministro del interior durante la sesión de la Consulta popular hundida en el Congreso de la República Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a los partidos que han anunciado que no participarán en la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Esta está citada para las 2:00 p.m. de este lunes en la sede del ministerio.

A través de su cuenta en X, Benedetti explicó que “cada partido y movimiento político tiene libertad de ir o no ir, sin embargo ahí se abordará, entre otros, el tema de seguridad de precandidatas y precandidatos presidenciales. Hago un llamado a los partidos y movimientos políticos a que asistan. Es una citación institucional que no tiene nada que ver con temas políticos”.

También criticó a precandidatos y precandidatas que han cuestionado que se realice la comisión: “No han entendido que lo de hoy es una reunión de seguimiento electoral con partidos y diferentes entes del Estado. Dada las inquietudes vamos a buscar invitar a precandidatas y precandidatos a la reunión, especialmente por el tema de seguridad”.

Los pronunciamientos de Benedetti llegan después de que varios partidos anunciaran que no asistirán, mostrando el tenso ambiente político que hay con el Ejecutivo. Una de las organizaciones que de manera más temprana anunció que no asistirá fue Cambio Radical, que indicó que la decisión “responde a la grave y persistente incitación al odio que ha promovido el presidente de la República, Gustavo Petro, y sus bodegas contra quienes ejercemos la oposición democrática en Colombia”.

De la cita también se desligó el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal. En una carta abierta al presidente Gustavo Petro manifestó: “El Gobierno nacional ha insistido en sacar adelante, de manera ilegítima, una consulta popular que profundiza el clima de confrontación y erosiona el orden democrático”.

Sin embargo, la decisión de Gaviria no ha recibido de manera unánime. El representante liberal Carlos Cuenca que se apartó de la decisión de su partido: “El diálogo es un principio liberal, será el diálogo la mejor herramienta para construir La Paz de los colombianos”.

También el Partido Conservador anunció que no enviará delegado ni vocero al encuentro citado en la Casa de Nariño, y lo propio dijo el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien es de dicha colectividad y también fue invitado como cabeza del Legislativo a una reunión posterior con el jefe de Estado.

El Centro Democrático, partido del senador Miguel Uribe Turbay, aunque no ha dicho de manera explícita que no irá, sí hizo un llamado a cesar, durante 72 horas, las actividades de las ramas del poder.

“Invitamos a que se suspendan las sesiones de todas las corporaciones públicas del país, mientras se completan las 72 horas en las que está en vilo la vida de nuestro compañero. La violencia no puede normalizarse. La violencia exige no solo el rechazo en nuestras palabras, sino también en nuestro comportamiento. No actuaremos como si no hubiera pasado nada, algo pasó, algo muy grave que nos exige este símbolo de que la herida la llevamos todos los demócratas”, indicó la colectividad en un comunicado. A ese llamado se sumó Cambio Radical.

Otras voces, por el contrario, han pedido que se participe en la comisión de seguimiento electoral para exigir respuestas al gobierno. Así lo hizo la precandidata Claudia López, quien pidió que en el encuentro se dicten medidas para garantizar la seguridad de todos los precandidatos.

