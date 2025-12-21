Logo El Espectador
Gobierno cierra el 2025 con reformas hundidas y exministros en la cárcel: La Mesa Redonda

En una semana turbulenta para la Casa de Nariño, dos alfiles del presidente Gustavo Petro fueron enviados a la cárcel por su presunta participación en el saqueo a la Ungrd y uno de sus proyectos clave se volvió a archivar en la Comisión Séptima del Senado. El Ejecutivo sigue en medio de los ruidos de fuego amigo y una crisis de violencia que azota al país.

Redacción Política
21 de diciembre de 2025 - 10:48 p. m.
La que acaba de pasar fue, nuevamente, una semana convulsa para el gobierno del presidente Gustavo Petro. En el Congreso, luego del revés que sufrió con el hundimiento de la reforma tributaria para financiar su presupuesto 2026, se llevó la derrota en la Comisión Séptima de Senado de la segunda versión de su reforma de la salud. Así las cosas, el balance para el Ejecutivo en este 2025, al menos en los temas legislativos, es negativo.

Por otra parte, la administración recibió el golpe de la decisión de un tribunal de enviar a la cárcel de manera preventiva a dos de sus exministros, Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), por el escándalo del saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Y como si fuera poco, en el interior de la Casa de Nariño se libra una dura batalla de fuego amigo que amenaza con romper la cohesión para el remate del gobierno.

Finalmente, a esta agitada semana se sumaron una serie de atentados terroristas en regiones como Cauca y César, que volvieron a poner en entredicho la política de paz total y de seguridad de la actual administración. Todos estos temas fueron analizados en la más reciente edición de La Mesa Redonda, que puede revivir a continuación.

