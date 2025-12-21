Gobierno cierra el 2025 con reformas hundidas y exministros en la cárcel: La Mesa Redonda

Tras diferencias con el presidente Gustavo Petro que la tuvieron con un pie afuera de la Casa de Nariño, Angie Rodríguez se afianzó en sus cargos con el respaldo del ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Juan Diego Cano

La que acaba de pasar fue, nuevamente, una semana convulsa para el gobierno del presidente Gustavo Petro. En el Congreso, luego del revés que sufrió con el hundimiento de la reforma tributaria para financiar su presupuesto 2026, se llevó la derrota en la Comisión Séptima de Senado de la segunda versión de su reforma de la salud. Así las cosas, el balance para el Ejecutivo en este 2025, al menos en los temas legislativos, es negativo.

Por otra parte, la administración recibió el golpe de la decisión de un tribunal de enviar a la cárcel de manera preventiva a dos de sus exministros, Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), por el escándalo del saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Y como si fuera poco, en el interior de la Casa de Nariño se libra una dura batalla de fuego amigo que amenaza con romper la cohesión para el remate del gobierno.

Finalmente, a esta agitada semana se sumaron una serie de atentados terroristas en regiones como Cauca y César, que volvieron a poner en entredicho la política de paz total y de seguridad de la actual administración. Todos estos temas fueron analizados en la más reciente edición de La Mesa Redonda, que puede revivir a continuación.

Vea el análisis del cierre de 2025 para el gobierno Petro en La Mesa Redonda

