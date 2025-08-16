Colombia y EE.UU. buscan limar asperezas a semanas de decisiones claves para Bogotá

Reunión del presidente Gustavo Petro con los senadores de Estados Unidos, Bernie Moreno y Rubén Gallego. En el encuentro estuvo también la canciller Rosa Villavicencio. Foto: Ovidio Gonzalez S

A las 11:28 de la mañana de este viernes comenzó una reunión en la Casa de Nariño que marcaría el tono de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. En uno de los salones del Palacio presidencial se sentaron el presidente Gustavo Petro, varios de sus ministros y una delegación del Congreso de EE. UU., conformada por los senadores Rubén Gallego (Partido Demócrata) y Bernie Moreno (Partido Republicano), junto con John McNamara, encargado de negocios de la Embajada de EE. UU. en Colombia.

El cónclave, del que solo entregó detalles el...