Colombia y EE.UU. buscan limar asperezas a semanas de decisiones claves para Bogotá

Reunión del presidente Gustavo Petro con los senadores de Estados Unidos, Bernie Moreno y Rubén Gallego. En el encuentro estuvo también la canciller Rosa Villavicencio.
A las 11:28 de la mañana de este viernes comenzó una reunión en la Casa de Nariño que marcaría el tono de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. En uno de los salones del Palacio presidencial se sentaron el presidente Gustavo Petro, varios de sus ministros y una delegación del Congreso de EE. UU., conformada por los senadores Rubén Gallego (Partido Demócrata) y Bernie Moreno (Partido Republicano), junto con John McNamara, encargado de negocios de la Embajada de EE. UU. en Colombia.
El cónclave, del que solo entregó detalles el...
Por Leonardo Botero Fernández
