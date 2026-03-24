Gobierno decreta tres días de duelo nacional por accidente aéreo en Putumayo

PUERTO LEGUIZAMO (COLOMBIA), 23/03/2026 - EFE/ Miputumayo.com.co Foto: EFE - MiPutumayo.com.co

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Tras el fatídico accidente aéreo donde un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) con 126 personas a bordo se precipitó a pocos minutos de despegar del Aeródromo Caucayá, en Puerto Leguízamo (Putumayo) el lunes 23 de marzo, el Gobierno Nacional decretó tres días de luto nacional.

El anuncio lo realizó el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales, donde compartió el decreto 0295 de 2026 en el que decreta un luto por el fallecimiento de los 69 uniformados que se encontraban en el avión.

Durante estos tres días, se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país, unidades militares y las embajadas de Colombia en el exterior. A su vez, el mandatario anunció que “realizarán los honores militares correspondientes a este hecho que nos enluta como país”.

He decretado tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo - Putumayo el pasado 23 de marzo.



Las banderas… pic.twitter.com/INUAnW4bWy — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026

"He decretado tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo - Putumayo el pasado 23 de marzo“, aseguró el mandatario.

Tras la tragedia en Puerto Leguízamo (Putumayo), las Fuerzas Militares aseguraron que, de las 126 personas del avión Hércules, 57 resultaron heridas y 69 fallecieron. De acuerdo con sus datos, iban a bordo 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial, 113 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía.

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