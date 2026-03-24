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Gobierno decreta tres días de duelo nacional por accidente aéreo en Putumayo

Gobierno Nacional decretó tres días de duelo nacional en memoria de los 69 oficiales que murieron en el accidente aéreo que ocurrió en Putumayo el lunes 23 de marzo.

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Redacción Política
24 de marzo de 2026 - 11:12 p. m.
PUERTO LEGUIZAMO (COLOMBIA), 23/03/2026 - EFE/ Miputumayo.com.co
PUERTO LEGUIZAMO (COLOMBIA), 23/03/2026 - EFE/ Miputumayo.com.co
Foto: EFE - MiPutumayo.com.co
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Tras el fatídico accidente aéreo donde un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) con 126 personas a bordo se precipitó a pocos minutos de despegar del Aeródromo Caucayá, en Puerto Leguízamo (Putumayo) el lunes 23 de marzo, el Gobierno Nacional decretó tres días de luto nacional.

El anuncio lo realizó el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales, donde compartió el decreto 0295 de 2026 en el que decreta un luto por el fallecimiento de los 69 uniformados que se encontraban en el avión.

Durante estos tres días, se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país, unidades militares y las embajadas de Colombia en el exterior. A su vez, el mandatario anunció que “realizarán los honores militares correspondientes a este hecho que nos enluta como país”.

"He decretado tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo - Putumayo el pasado 23 de marzo“, aseguró el mandatario.

Tras la tragedia en Puerto Leguízamo (Putumayo), las Fuerzas Militares aseguraron que, de las 126 personas del avión Hércules, 57 resultaron heridas y 69 fallecieron. De acuerdo con sus datos, iban a bordo 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial, 113 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía.

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Por Redacción Política

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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 18 minutos
¡¡¡¡Qué triste noticia¡¡¡. -Ojalá las aeronaves de Suecia lleguen pronto- Estos Hércules fue una donación de EE UU. ¿Se imaginan a los ineptos de Uribe y Duque recibiendo esos aviones chatarra y celebrando?
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