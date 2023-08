Gobierno Petro defiende programa Jóvenes en Paz: “No es un incentivo para sicarios”

Hoy defendimos el programa Jóvenes en Paz.



No es pagarle a jóvenes para que no maten, es resarcir años de abandono estatal. ¿Cuántas universidades construyó el uribismo en 20 años?



Por ejemplo; déjenme ver la gran sede universitaria que hicieron en Buenaventura. No existe. pic.twitter.com/Q42eT2Mg7L