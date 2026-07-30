Gobierno Petro desclasifica primeros documentos del DAS: algunos son sobre Jaime Garzón

Presidente Gustavo Petro entregó primeros documentos desclasificados del DAS a familiares de víctimas. Foto: CESAR CARRION

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En medio de un evento simbólico presidido por el mandatario saliente con las familias de víctimas de violencia estatal, se desclasificaron los primeros documentos desclasificados y anonimizados del archivo de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En el encuentro realizado en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño también estuvieron el Archivo General de la Nación (AGN) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Entre los documentos que ya no tendrán el embargo del Estado estarán los relacionados con el homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón, perpetrado en Bogotá el 13 de agosto de 1999. Así como los relacionados con la desaparición del sindicalista Pedro Julio Movilla Galarcio, dirigente sindical y militante del Partido Comunista de Colombia (Marxista-Leninista), víctima de desaparición forzada en 1993.

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Ambos casos donde se determinó la responsabilidad del Estado en sus crímenes. Según el archivo, los documentos cumplieron los procesos de intervención archivística, digitalización y anonimización establecidos para su consulta.

“Fue determinante el DAS por su peso en la violencia colombiana; la Comisión de la Verdad habla de 700.000 personas asesinadas desde el 9 de abril de 1948. Si uno coge esa cifra, es la cifra de un genocidio, son 10 Gazas en Colombia”, expresó el mandatario.

Esta medida se realizó por parte del Ejecutivo luego de la expedición del Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025, con el cual se levanta la reserva y la desclasificación de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS. El decreto detalla que son 57.425 cajas de documentos. Cerca de 44.554 cajas de temas administrativos y 12.871 de temas reservados, que comprenden 114.364 metros lineales, de acuerdo con un primer diagnóstico hecho por orden de la JEP en 2023. A eso se suman 3.219 medios electrónicos y analógicos administrativos, junto con 44.610 medios reservados.

“La anonimización de documentos, fotografías, casetes y otros archivos históricos ha requerido el desarrollo de un software propio por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia, una herramienta que quedará como legado para el país y facilitará la entrega segura de esta información a las víctimas y a la sociedad”, agregó el director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia, René Guarín Cortés.

La entrega realizada este 30 de julio corresponde al primer grupo de documentos que completa este procedimiento. Espera continuar con otros conjuntos documentales, de acuerdo con el plan de intervención y las condiciones de preservación y protección de datos aplicables a cada caso.

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