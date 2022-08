Gobierno Petro: el lío que ha impedido la posesión de la nueva ministra de las Tic

Mery Gutiérrez, nueva ministra de las TIC. Foto: Cortesía

Gustavo Petro finalmente completó su gabinete, al nombrar el pasado 14 de agosto a Arturo Luna como ministro de Ciencias. Aún así, las designaciones del nuevo gobierno no se han podido materializar completamente, sobe todo por la polémica que ha impedido que la nueva ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic), Mery Janeth Gutiérrez, asuma su nuevo puesto.

Podría interesarle: Los mensajes y expectativas del gabinete de Petro

Se esperaba que la incertidumbre sobre si Gutiérrez asumía o no el Ministerio se resolviera en la tarde de este martes, cuando Petro debía posesionar a los ministros, cuyo nombramiento no se oficializó el pasado 11 de agosto con los de Trabajo, Minas y Energía, Comercio, Vivienda, Transporte y Deporte. A pesar de la expectativa que se tenía, el mandatario aplazó las posesiones ministeriales y, hasta el momento, no se conoce cuándo las realizará. Sobre el nombramiento de la nueva ministra, aún persisten unos interrogantes:

¿Quién es la mintic de Petro?

Gutiérrez es abogada con especialización en gerencia y TIC de la Universidad Externado de Colombia. Asimismo, aparece en su hoja de vida, es especialista en derecho contractual y relaciones jurídico negociales, y formación en derecho de Empresas de la Universidad de los Andes.

Le recomendamos: Director del DNP no podría posesionarse debido a que es nacionalizado colombiano

Cuando fue designada por el presidente Petro, el mandatario trinó lo siguiente sobre ella: “Es especialista en nuevas tecnologías de la información. Tendrá la tarea de llevar la infraestructura tecnológica a donde no ha llegado antes. Trabajaremos para que todos los niños y jóvenes gocen del derecho al acceso a internet”.

La demanda de Gutiérrez al Estado

Uno de los cuestionamientos más duros que ha tenido la designación de Mary Gutiérrez como ministra gira en torno a una demanda en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, presentada por ella en 2014 contra la entonces Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), interpuesta por la productora Programar TV, de la que Gutiérrez era representante legal. Las inquietudes surgen sobre la conveniencia de que una ministra tenga demandado al Estado.

Revise también: Gustavo Petro elige a Arturo Luna como ministro de Ciencia

Este aparente conflicto de intereses, fue lo que frenó la posesión de la ministra designada el pasado 11 de agosto. En ese momento, Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), dijo que no tenía mayor detalle sobre el freno del nombramiento, pues aseguró que era del resorte del presidente Petro, quien, según dijo Lizcano, estaba evaluando la conveniencia del nombramiento.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político