Petrismo enfrenta el costo político de escándalos de corrupción en el cierre del gobierno

El presidente Gustavo Petro y la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez. La funcionaria salió este lunes de la dirección del Fondo Adaptación, tras una orden directa del mandatario. Foto: Andrea Puentes - Presidencia

Los 10 días que le restan al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño no estarán exentos de las polémicas y enredos judiciales que han atravesado su “Gobierno del cambio”. La administración que ha sido golpeada por líos de corrupción y peleas de “fuego amigo” entra en la recta final del periodo presidencial con alertas en sus finanzas públicas y en camino a entregar el Estado para un cambio total con el aterrizaje de Abelardo de la Espriella, quien incluso planteó hacer una auditoría forense a lo que recibe.

Dos figuras que amasaron poder...