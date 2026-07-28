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Petrismo enfrenta el costo político de escándalos de corrupción en el cierre del gobierno

Dos polémicas que protagonizan Angie Rodríguez y Juliana Guerrero son las últimas en golpear a un Ejecutivo permeado por denuncias de corrupción en varios niveles y alertas por millonarios movimientos en la contratación. El presidente Gustavo Petro saldrá del poder en menos de dos semanas y busca defender su legado. Esto es lo que está en juego.

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Redacción Política
28 de julio de 2026 - 02:20 a. m.
El presidente Gustavo Petro y la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez. La funcionaria salió este lunes de la dirección del Fondo Adaptación, tras una orden directa del mandatario.
El presidente Gustavo Petro y la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez. La funcionaria salió este lunes de la dirección del Fondo Adaptación, tras una orden directa del mandatario.
Foto: Andrea Puentes - Presidencia

Los 10 días que le restan al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño no estarán exentos de las polémicas y enredos judiciales que han atravesado su “Gobierno del cambio”. La administración que ha sido golpeada por líos de corrupción y peleas de “fuego amigo” entra en la recta final del periodo presidencial con alertas en sus finanzas públicas y en camino a entregar el Estado para un cambio total con el aterrizaje de Abelardo de la Espriella, quien incluso planteó hacer una auditoría forense a lo que recibe.

Dos figuras que amasaron poder...

Por Redacción Política

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Olegario (51538)Hace 48 segundos
Leyendo las cifras acerca del entramado de corrupción y tráfico de influencias en estos últimos meses, queda claro que este gobierno, en cabeza del señor GFPU, le gana de lejos en porquerías al tan criticado gobierno de Duque. Un ejercicio jartísimo de comparación, algo en lo que son duchos los señores de la logia petrista.
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