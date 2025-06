Petro firmó decreto para convocar extras a las 7:00 p.m. y corregir errores de la pensional

El presidente Gustavo Petro se refirió a la consulta popular vía decreto en su reciente alocución presidencial. Foto: Joel_Gonzalez

El Gobierno Nacional expidió el decreto con el que convoca a la Cámara de Representantes a sesiones extraordinarias para debatir nuevamente la reforma pensional tras la notificación de la Corte Constitucional. Hay dudas frente a si la Casa de Nariño puede o no llamar a las extras, pues la oposición señala que no se ha notificado debidamente a la mesa directiva de la corporación y que el decreto podría estar viciado.

El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, contó en rueda de prensa que este mismo viernes a las 7:00 de la noche se convocará a la plenaria para anunciar el proyecto. Agregó que firmará el orden del día, pero que tiene la duda de si el vicepresidente, Jorge Tovar, y la segunda vicepresidenta, Lina María Garrido, lo harán o no. Ya Garrido señaló que no dará su firma.

Este viernes solo se anunciará el proyecto y un día después, a las 10:00 de la mañana, arrancará la discusión.

El decreto 0747 de 2025 fue publicado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien confirmó que el texto fue firmado por el presidente Gustavo Petro, quien invitó a la oposición a asistir al debate y votar la proposición con el que se acogería el texto aprobado por el Senado.

El principal reto será conformar el quórum, pues un amplio número de representantes está ya en sus regiones o incluso por fuera del país. Además, ya son varios los legisladores que indican que el decreto de Petro podría tener irregularidades, pues la Corte Constitucional no ha notificado oficialmente a la Cámara.

“A mí me corresponde citar y cada representante es autónomo de si asiste o no. Va a ser un reto grande lograr el quórum, toda vez que hay compañeros que están por fuera de país, en territorio. Si no se llega a conformar quórum, tenemos más tiempo por decisión de la corte, pero la apuesta del Gobierno es acoger el texto del Senado”, dijo Salamanca.

El presidente de la República @petrogustavo ha citado a sesiones extras. El presidente de la Cámara de Representantes @JaimeRaulSt me ha comunicado que convocará a la plenaria de la Cámara hoy a las 7 de la noche. pic.twitter.com/VNwZeanOZr — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 27, 2025

