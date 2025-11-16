Logo El Espectador
De las redes a las urnas: Gobierno fortalece comunicaciones con COP 121.000 millones

En lo que va corrido de 2025, entidades del Ejecutivo han firmado 29 convenios destinados a fortalecer sus planes de comunicaciones, que incluyen una fuerte huella digital con creadores de contenido que cobran cada vez mayor relevancia en el mundo político. Este es el mapeo que hizo El Espectador.

Redacción Política
16 de noviembre de 2025 - 01:03 a. m.
Reunión del presidente Gustavo Petro con influenciadores en la Casa de Nariño el pasado 5 de agosto.
Reunión del presidente Gustavo Petro con influenciadores en la Casa de Nariño el pasado 5 de agosto.
Foto: Juan Diego Cano

El gobierno del presidente Gustavo Petro apuesta a convertir en votos en 2026 la estrategia digital que, durante los últimos tres años, ha cimentado y apalancado con, entre otros, influenciadores que hoy aspiran a cargos públicos. Mientras eso ocurre, en la recta final del cuatrienio, el Ejecutivo fortalece su apuesta comunicativa, con una inversión que supera, solo para el segundo semestre de 2025, los COP 120.000 millones.

Se trata de una estrategia a dos bandas en la que el Gobierno quiere, no solo tener un control de la narrativa sobre los...

Redacción Política

usucapion1000 .(15667)Hace 1 hora
Adelante Petro, cuentas con el respaldo de los colombianos que amamos a Colombia, queremos un país inclusivo, y no nos limitamos a perseguir intereses monetarios.
