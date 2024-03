Gobierno Petro lanzó en Arauca su apuesta por la industrialización solidaria

El presidente Petro desde Arauca hablando de la industrialización de los productores de cacao. Foto: Juan Diego Cano

Junto a sus ministras de Agricultura (Jhenifer Mojica) y Trabajo (Gloria Inés Ramírez), el presidente Gustavo Petro visitó este jueves Arauquita, en el departamento de Arauca, con el objetivo de poner en marcha su estrategia de industrialización solidaria. Según lo explicó el Gobierno, los productores de cacao de ese departamento son la mejor opción para darle luz verde a esa propuesta que estará en cabeza de la Unidad Solidaria.

El objetivo puntual de esta apuesta es que, a través de un modelo cooperativo, los cacaoteros de Arauca sean los dueños de un sistema de industrialización que les permita ir más allá de la comercialización de la materia prima. Con este objetivo, el Gobierno anunció una inversión de $15.000 millones para construir siete centros de acopio, de fermentación y secado para el cacao.

Según el presidente, los campesinos de la región deberán elegir entre tres modelos: el que tiene como centro al “capitalista” que es dueño de las fábricas, el que deja todo en manos del Estado o el de la asociación campesina que convierte a los productores en industriales, este último respaldado por él.

“Como eso hay que industrializarlo, no se puede hacer en cada parcela en cada finca, entonces hay que asociarse, pero en lugar de que sea un gran capitalista al dueño, primer modelo, o que sea el Estado el dueño, segundo modelo, tendrían que ser ustedes los dueños, lo cual implica que la organización fuerte”, aseguró el jefe de Estado.

En este punto señaló que el reto será conseguir los recursos, pues agregó que “poner una factoría no nace por el Espíritu Santo”. Así las cosas, instó a que sea el Banco Agrario el que les preste a los campesinos para que ellos paguen con los rendimientos de la producción, con lo cual, una vez se pague el crédito, no será el estado ni un empresario el dueño de la fábrica, si no los mismos pequeños productores en sociedad.

El mandatario reconoció que la estrategia tiene riesgos, pero dijo que se deben asumir. “El Banco Agrario tiene que comprometerse a poner esos recursos y ustedes se comprometen a tener una organización fuerte. Si lo hacemos bien, tendremos riqueza en la región”, explicó. Además, dijo que todo implica otro reto para el Gobierno: llevar conocimiento a la región, por lo cual anunció un fortalecimiento del Sena y la construcción de la Universidad de Saravena.

Luego habló de cómo, en el caso de Arauca, sentar la bases para la exportación del Cacao, para lo cual propuso otras inversiones estatales en materia de vías, como la construcción de la ruta Libertadores - La Soberanía, que va a Norte de Santander, Bucaramanga y conecta con el Magdalena Medio y llega cerca a la troncal que va hacia Santa Marta. “Es la manera de juntar Arauca con la Venezuela cerca al mar por el Lago de Maracaibo”, dijo el presidente Petro.

Durante la jornada el mandatario escuchó las propuestas de los productores, quienes además le pidieron garantizar la paz y la seguridad en la región, ya que en los últimos meses se han presentado varios casos de asesinatos de líderes sociales, lo que ha puesto en riesgo las dinámicas de asociación campesina. Sobre este punto, Petro dijo que seguirá con su propuesta de diálogos regionales de paz, pero que su Gobierno no va a “aliarse con un bando armado” sino que insistirá en su propuesta de paz.

