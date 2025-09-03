Victoria para el petrismo: CNE aprueba creación de Progresistas, pero pone condiciones

AME7605. BOGOTÁ (COLOMBIA), 04/08/2025.- La senadora colombiana María José Pizarro reacciona este lunes, en el lanzamiento de su precandidatura presidencial por el partido de Gobierno Pacto Histórico para las elecciones de 2026, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió de manera favorable la escisión del partido MAIS en el que estaba integrado el movimiento político Progresistas, de la senadora María José Pizarro.

La ponencia, aunque inicialmente era negativa, fue cambiada a último momento por decisión del magistrado Alfonso Campo (Partido Conservador), y tuvo un respaldo unánime en la sala plena, lo que finalmente le entregó la personería jurídica a la precandidata presidencial por el Pacto Histórico.

Sin embargo, la ponencia pone condiciones que no le dejan el camino completamente despejado a Progresistas, pues se deja claro que la personería “solo surtirá efectos” cuando sean resueltos los procesos sancionatorios contra el MAIS y esto podría tomar tiempo e incluso interponerse en el objetivo que tiene Pizarro de unirse al Pacto Histórico y participar en la consulta interna del próximo 26 de octubre.

La decisión se toma luego de que precisamente la senadora Pizarro interpusiera una acción de tutela para lograr celeridad en la decisión del CNE, dado que llevaba meses estancado en este organismo.

Con ello se determinó que la precandidata podrá tener su partido acreditado como Progresistas, al que también se suman los representantes David Racero y Heráclito Landinez. Posteriormente esperan unirse al Pacto Histórico cuando se apruebe su fusión como partido único.

Dentro de las consideraciones clave de la decisión del CNE se señala, además de una escisión a expensas de la resolución de las investigaciones de partido liderado por la senadora Martha Peralta, que una vez quede en firme esta “división” de los partidos, Pogresistas podrá recibir a afiliados de al MAIS que quieran integrarse a este nuevo colectivo político.

Asimismo, la ponencia detalla que “, la finalidad del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 consistente en evitar que a través de figuras como la fusión o la escisión de un partido o movimiento político se evadan las responsabilidades pecuniarias derivadas de las sanciones que impone el Consejo Nacional Electoral”, razón por la que “la Sala de esta Corporación debe culminar las investigaciones administrativas sancionatorias y que las decisiones correspondientes queden firmes y ejecutoriadas”.

Parte de la determinación del CNE tomó en cuenta una argumentación expuesta por Álvaro Echeverry Londoño, ahora magistrado de la Corte Constitucional, quien aseguraba que en procesos previos de escisión como el caso del Polo Democrático (que derivó en Dignidad y Compromiso) y de Alianza Democrática Amplia ADA (que derivó en el partido La Fuerza de la Paz de Roy Barreras) existían al menos siete procesos sancionatorios en el primero, y por lo menos uno en el segundo.

El CNE le hace trampa al progresismo.

Allí también se negó la vinculación de José Luis Deaquiz, quien estaba relacionado como auditor interno del nuevo partido. No obstante, sí permitió la afiliación de 15 integrantes, a la espera, además, de un posible tránsito de afiliados a MAIS durante el trámite del proceso.

