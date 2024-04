“Pedimos que se abriera un espacio para la reflexión política”: ministro del Interior

El ministro del interior, Luis Fernando Velasco, impulsó en el Congreso los debates de la reforma pensional. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Qué es lo que busca el presidente Petro con este cónclave?

Es un consejo de ministros preparado semanas antes, no es improvisado. Estamos revisando cómo va nuestra ejecución y el cumplimiento de los programas. También, analizando el presupuesto de 2025. Algunos ministros y funcionarios pedimos que se abriera un espacio para la reflexión política. Lo que ocurrió el domingo pasado es un mensaje, y los mensajes hay que oírlos y procesarlos. El mensaje no solo es de los que marchan, y lo quiero decir con claridad, sino también se ve cuando uno sale a regiones y los compañeros que nos ayudaron a llegar al Gobierno dicen que no se les ha vuelto a hablar, que hay cierta distancia.

¿El presidente se alejó de los diálogos?

No, yo no creo que el presidente se niegue a dialogar. Del trino que él saca después de las marchas, que ha sido bastante cuestionado, me quedo con la parte en la que reconoce que la marcha ha sido importante en unas ciudades y cuando dice que hay que hablar. Ya hay unos diálogos en los que el presidente es un actor principal. A pesar de la visión que quieren plantear de un presidente solo, cerrado, yo lo veo hablando y lo quiero seguir viendo así.

La alocución en la que notificó que querían subir a cuatro salarios mínimos el piso de cotización en Colpensiones, ¿no golpeó los acuerdos logrados en torno a la reforma pensional?

Cuando nos sentamos con la U y el Partido Liberal, se planteó que para la sostenibilidad fiscal de esa propuesta debería ser más bajo que la propuesta inicial. Pero en el propio documento del Partido Liberal se dice que si nosotros demostramos que se puede subir un poco, con cifras y todo, pues están abiertos al debate. Yo creo que no hay que plantear ni mirar la propuesta del presidente como una instrucción al Congreso. Es una propuesta.

¿Eso no puso en riesgo todo?

Lo voy a decir con claridad, y esto me puede traer problemas, y es que si se nos mueve un solo senador de los que firmaron ese acuerdo, un solo senador de la U o del Partido Liberal o de los verdes o de En Marcha o del Pacto o de Comunes o de los sectores étnicos, de la gente que nos ha venido ayudando, con uno solo que se mueva estaremos en dificultades para aprobar la conciliación. Este proyecto va a tener un nuevo debate en el Senado, que es la conciliación. Tenemos que llegar con argumentos técnicos y políticos muy fuertes, convencer a la gente, no imponer.

¿Siente que el presidente a veces le desbarata los acuerdos que usted logra?

No. Yo tengo una dificultad y es que tengo un jefe que es juicioso y estudia, y él sabe de lo que habla. Cuando uno está hablando de reforma pensional, él sabe y la estudia; de la reforma a la salud, él sabe; o sea, ha habido otros presidentes que dejan que sus ministros manejen técnicamente sus carteras, pero este es un hombre riguroso, estudioso, lector. Cuando yo llego a hablar con él, tengo que llegar muy preparado, porque él lo está y muy bien.

Pero no respondió, ministro…

No, porque no creo que los vaya a desbaratar. Pero sí me obliga a tener más rigor, más estudio, y de todas maneras sí quiero decir que él torpe en política no es. Él también sabe hacer cuentas, él fue senador y él sabe que lo de él es una propuesta, no una instrucción, porque si esa propuesta no es recogida por nuestros aliados, nos quedamos sin los votos.

#AEstaHora | El Presidente @petrogustavo, de la mano del @MinInterior, presenta el proceso de socialización de resultados del Banco de Proyectos de la Dirección para la Democracia, la Participación y la Acción Comunal. pic.twitter.com/BK3nXF83z2 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 26, 2024

¿Por qué el Gobierno se subió a las marchas del 1° de mayo?

Él es Gustavo Petro y Gustavo Petro es un luchador social; es un, en el buen sentido de la palabra, un rebelde frente al sistema. Gustavo Petro es el hombre que ha querido revivir las ideas liberales progresistas, lo que me lleva a tener mucha empatía y a acompañarlo. Entonces, ese Gustavo Petro es rebelde y él es un presidente que le gusta caminar con los trabajadores. Yo no le voy a cambiar su esencia.

¿Usted se siente solo en el gabinete?

No, hay gente de buena experiencia y de un bagaje muy fuerte; no quiero mencionar a uno en particular porque podría ser injusto. Hay una gente con la cual uno habla y a muchos de ellos yo no les hablo, los escucho; tienen muchas cosas por decir.

