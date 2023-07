Gobierno Petro perdería el control de comisión clave para las reformas sociales

La senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, no podría asumir la presidencia de la Comisión Séptima por su licencia de maternidad. Ella asegura que hay una estrategia para apartarla del cargo. Foto: Óscar Pérez

Un nuevo revés podría sufrir el presidente Gustavo Petro en la puja por las mesas directivas del Congreso. Aunque se daba por hecho que el Gobierno manejaría la Comisión Séptima del Senado, con la presidencia de Martha Peralta, varios problemas y presuntas irregularidades en la licencia de maternidad de la senadora tienen enredada esta posibilidad.

La congresista guajira acaba de tener a su segundo bebé, por lo que, por ley, tiene derecho a una licencia de maternidad de 18 semanas. El problema es que ella no está interesada en tomarla, ya que en la práctica esto la obliga a apartarse de la presidencia de la Comisión Séptima por más de cuatro meses, tiempo crucial para el trámite de las reformas laboral, pensional y de la salud.

Según la norma, es imposible renunciar a este derecho; sin embargo, Peralta argumenta que el nacimiento de su hijo fue atendido por una partera wayuu, quien ya dio el visto bueno para que regrese al trabajo.

“De acuerdo con los usos y costumbres de mi pueblo wayuu, y los saberes de medicina tradicional que han trascendido a través de generaciones de parteras, desde la fecha puedo retomar mis actividades legislativas ordinariamente, sin afectar mis derechos como mujer en estado de posparto, ni los derechos de mi hijo recién nacido”, dice un oficio que la senadora envió a la mesa directiva del Senado.

En este punto aparece la posible irregularidad. A finales de junio, la senadora no asistió a las sesiones extraordinarias de la primera legislatura y se excusó, con un certificado médico de su EPS, argumentando que debía ausentarse por complicaciones con su embarazo. Para algunos, es curioso que Peralta haya pasado de los certificados médicos a la palabra de una partera en tan poco tiempo.

Según ella, detrás de esta polémica no hay ningún interés en su salud o la de su hijo, pues la verdadera intención sería sacarla de la presidencia de la Comisión Séptima del Senado. “No es la primera vez que una mujer en el Congreso no asume la licencia de maternidad, ya hay un antecedente en la Cámara y nadie dijo nada ni preguntaron si era indígena o no. Estoy esperando un concepto del Ministerio de Trabajo y un concepto del Ministerio de Salud para determinar qué pasa”, le dijo a Semana.

Peralta aseguró que asumirá su papel en la Comisión Séptima sin descuidar a su hijo y que está dispuesta a dar cualquier debate para defender sus derechos políticos. “No puede ser que al ser mujer congresista te abstengas de tener hijos porque enseguida te va a limitar tus derechos políticos y que cuando los tengas, no haya esa claridad de que somos electas por voto popular”, agregó.

Para el secretario de la Comisión Séptima, Praxere José Ospino, Peralta recibió una investidura constitucional que no puede ser revocada por razones administrativas. Ospino le confirmó a este diario que en la Secretaría no existe ningún documento que afecte los derechos de representación de la senadora y que ella radicó un oficio en el que defiende su decisión argumentando la protección de sus derechos políticos y de libre determinación.

El caso está en manos de la oficina de Talento Humano y la Dirección Administrativa del Congreso, a donde llegarán los argumentos de la senadora Peralta y de quienes advierten irregularidades en su elección. En caso de la pausa por licencia de maternidad, quien tomaría las riendas de la comisión es la vicepresidenta, Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres.

