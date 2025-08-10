Una norma que esquivó peleas entre Gobierno y Congreso genera deudas por $50 billones

El gobierno del presidente Gustavo Petro advirtió en repetidas ocasiones sobre los efectos negativos de la reforma al Fonpet en finanzas de todos los municipios; solo en la Bogotá de Carlos Fernando Galán generaría una deuda anual de $1,2 billón. La ley fue respaldada por gobernadores como Erasmo Zuleta (Córdoba y presidente de Fedepartamentos) y Dilian Francisca Toro (Valle). El ahora expresidente del Senado Efraín Cepeda (Conservador) la sancionó. Foto: Presidencia El Espectador Fedepartamentos EFE

Bastaron tan solo 39 palabras de una ley que se aprobó en medio de los duros choques que caracterizaron el último año de la relación entre el Congreso y la Casa de Nariño para que los 1.102 municipios del país, y de paso algunos hospitales y colegios públicos, hagan parte de una lista de deudores que tendrían un saldo en rojo con el Estado que se acerca a los $50 billones.

Tal es la magnitud del sismo financiero que se derivaría de esta norma, que el alto Gobierno se encuentra en guardia y desarrollando cónclaves para esquivar el hueco en los...