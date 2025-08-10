No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Una norma que esquivó peleas entre Gobierno y Congreso genera deudas por $50 billones

Es una cirugía al Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales que el presidente Petro objetó y que el senador Cepeda sancionó. El Ministerio de Hacienda la demandó ante Corte Constitucional por la ley. Los municipios están, calculadora en mano, buscando alternativas para frenar el hueco en sus bolsillos.

Leonardo Botero Fernández
Leonardo Botero Fernández
10 de agosto de 2025 - 01:04 a. m.
El gobierno del presidente Gustavo Petro advirtió en repetidas ocasiones sobre los efectos negativos de la reforma al Fonpet en finanzas de todos los municipios; solo en la Bogotá de Carlos Fernando Galán generaría una deuda anual de $1,2 billón. La ley fue respaldada por gobernadores como Erasmo Zuleta (Córdoba y presidente de Fedepartamentos) y Dilian Francisca Toro (Valle). El ahora expresidente del Senado Efraín Cepeda (Conservador) la sancionó.
Bastaron tan solo 39 palabras de una ley que se aprobó en medio de los duros choques que caracterizaron el último año de la relación entre el Congreso y la Casa de Nariño para que los 1.102 municipios del país, y de paso algunos hospitales y colegios públicos, hagan parte de una lista de deudores que tendrían un saldo en rojo con el Estado que se acerca a los $50 billones.

Tal es la magnitud del sismo financiero que se derivaría de esta norma, que el alto Gobierno se encuentra en guardia y desarrollando cónclaves para esquivar el hueco en los...

Leonardo Botero Fernández

Por Leonardo Botero Fernández

Egresado de la UPB. Con experiencia en El Colombiano y en Valora Analitik, cubriendo fuentes como judicial y economía. Interesado en entender el poder para contarlo desde todas sus aristas.@LeoBoteroF94lbotero@elespectador.com
jesus patichoy(15404)Hace 35 minutos
Para esto sirve la oposición, para nada!!! Solo para joder más al pais
