Gobierno se la jugará por aprobar ocho proyectos en un Congreso centrado en la campaña

El ministro del Interior, Armando Benedetti, tendrá que impulsar los proyectos del Gobierno con el reloj en contra.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Las dos últimas semanas de actividades en el Congreso con el archivo -parcial- de la reforma a la salud y el hundimiento a una nueva reforma tributaria dieron cuenta de una pérdida de mayorías por parte del Gobierno en el Legislativo y que en medio de la campaña presidencial se podrían repetir una vez retornen los debates al Capitolio en marzo del 2026. Por lo menos 8 proyectos están en juego para la Casa de Nariño.
De arranque, el presidente Gustavo Petro espera poder culminar su mandato manteniendo con vida el ministerio de la Igualdad, una...
Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación