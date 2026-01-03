Diplomacia, crisis humanitaria y seguridad: Gobierno Petro lideró PMU tras captura de Maduro

La directora del Dapre, Angie Rodríguez, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideraron el PMU en Cúcuta tras captura de Nicolás Maduro. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde Cúcuta, el gobierno nacional instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención a una posible crisis humanitaria derivada de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Desde el Ejecutivo plantearon una serie de medidas para evitar una escalada en ese departamento y garantizar la seguridad del principal corredor desde y hacía Venezuela.

A pesar de que se había anunciado la presencia del presidente Gustavo Petro, el jefe de Estado colombiano no asistió. Tampoco lo hizo el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien, sin embargo, coordinó este PMU de forma telemática. Quien llevó el mando en el encuentro fue la directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, quien recalcó en la importancia de “proteger la democracia es proteger al presidente Gustavo Petro. Debe ser un llamado en el que tenemos que estar unidos como pueblo colombiano”.

En cuanto a los ejes temáticos, según aseguró el Mindefensa, Pedro Sánchez, el PMU se centró en las medidas que se tomarán para evitar una crisis humanitaria. En cifras, el jefe de la cartera de la defensa nacional aseguró que durante diciembre el flujo migratorio por la frontera colombiana hacia Venezuela incrementó en 11 % a raíz de las festividades. Ese tránsito ocurrió sin contratiempos, pero que, con la crisis en ese país, el paso podría multiplicarse significativamente en los más de 2.500 kilómetros de frontera que comparten los dos países en ambos sentidos.

Además, el funcionario aseveró que desde el Ministerio del Interior y el Dapre se han abordado todos los factores de riesgo posible para garantizar ese flujo migratorio que incrementaría en los próximos días. Dentro de esas medidas adoptadas está una declaratoria de alerta amarilla en salud en la región fronteriza por lo que los recursos y equipos básicos en salud para esa región se focalizarán en la atención a migrantes.

Ahora bien, en materia seguridad el gobierno Petro remarcó que la presencia del ELN condicionaría este tránsito, razón por la que “debe ser atacado contundentemente”. En ese sentido, dijo que habría una “ofensiva” de las acciones para confrontar a ese “cartel del narcotráfico”, por lo que aumentarán el uso de nuevas tecnologías e incluso abrió la puerta a posibles nuevos bombardeos contra esta estructura criminal “si las condiciones se dan”.

Le sugerimos: Estados Unidos captura a Nicolás Maduro: edición extra

Asimismo, desde el Ejecutivo se mantiene la orden de despliegue de las fuerzas militares en la frontera, algo ordenado por el presidente Petro desde la madrugada en medio de una consejo extraordinario de seguridad. Además, desde la Casa de Nariño no se ha hecho oficial la convocatoria al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sala en la que Colomboa ahora ocupa una silla y, que, según el presidente “los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas”.

Sobre la diplomacia y las relaciones internacionales, el Mindefensa aseguró que será esa la prioridad exclusiva del presidente Petro, en coordinación con la Canciller, Rosa Villavicencio. Y es que tras la captura de Maduro, el jefe de Estado manifestó una “profunda preocupación” por los hechos registrados en la mañana de este 3 de enero en territorio venezolano e insistió en el “compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales. En este sentido, el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil”.

Acabamos de terminar consejo de seguridad nacional desde las 3 am.



Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados.



La embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Finalmente, parte de las conclusiones de este PMU se centraron en la protección y el fortalecimiento de los canales para los migrantes venezolanos, así como el fortalecimiento de las acciones militares de Colombia en su frontera para garantizar una estabilidad en las zonas fronterizas. Se espera, además, una nueva comunicación por parte del presidente Petro sobre nuevas medidas mientras la situación en Venezuela avanza.

También se insistió en la evaluación de una nueva emergencia económica “con el propósito de contar con herramientas excepcionales que permitan una acción rápida, oportuna y eficiente frente a esta situación”. Seguirán, además, los despliegues de la Fuerza Pública con más de 30.000 soldados, el respaldo a los gobiernos regionales y culminó con una declaratoria en defensa del presidente Petro. “Se expresa un total respaldo al presidente Gustavo Petro, así como el rechazo a las acusaciones que se han formulado en su contra. El presidente Petro fue elegido democráticamente por el pueblo colombiano y es quien ha liderado la más contundente lucha contra el narcotráfico en la historia de Colombia y en la región”, detalla el comunicado final de este PMU

Lea aquí el documento completo

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.