Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Gobierno y Congreso cierran capítulo de las reformas y trazan nuevas agendas para el 2026

En diferentes bancadas reconocen que el hundimiento de la ley de financiamiento o reforma tributaria le puso punto final al periodo legislativo. El interrogante es cómo se moverán los poderes en torno a proyectos cruciales para el país, relacionados con salud, seguridad, economía y más.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
13 de diciembre de 2025 - 01:03 p. m.
Así se moverán Congreso y gobierno Petro en torno a reformas y elecciones 2026.
Así se moverán Congreso y gobierno Petro en torno a reformas y elecciones 2026.
Foto: Presidencia

A este Congreso le quedan 80 días hábiles y poco más de 30 sesiones ordinarias antes de una nueva renovación que se definirá en las urnas el próximo 8 de marzo. Sin embargo, en los pasillos del Capitolio, en plenarias y comisiones, los congresistas repiten con bastante convencimiento que lo que tenía que pasar, ya pasó, y que el punto final se escribió el pasado martes, con el hundimiento de la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro en las comisiones económicas.

Este diagnóstico obedece, principalmente, al timonazo que dieron el...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Gobierno Petro

Congreso

Elecciones 2026

Reforma tributaria

Reformas de Petro

Reformas

Reforma a la salud

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

PremiumEE

Armando Benedetti

Partidos políticos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.