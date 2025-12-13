Gobierno y Congreso cierran capítulo de las reformas y trazan nuevas agendas para el 2026

Así se moverán Congreso y gobierno Petro en torno a reformas y elecciones 2026. Foto: Presidencia

A este Congreso le quedan 80 días hábiles y poco más de 30 sesiones ordinarias antes de una nueva renovación que se definirá en las urnas el próximo 8 de marzo. Sin embargo, en los pasillos del Capitolio, en plenarias y comisiones, los congresistas repiten con bastante convencimiento que lo que tenía que pasar, ya pasó, y que el punto final se escribió el pasado martes, con el hundimiento de la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro en las comisiones económicas.

Este diagnóstico obedece, principalmente, al timonazo que dieron el...