Gobierno y regiones alistan cartas para cita clave tras “rebelión” por emergencia económica

Un grupo de gobernadores cuestionó el impuesto a tabacos y licores de la emergencia económica, por lo que analizan vías jurídicas para frenarlo. Hay encuentro este lunes. Se abrió la puerta para un nuevo pulso que ya incluye la discusión alrededor de la figura de “excepción de inconstitucionalidad” y acusaciones de “prevaricato”.

María José Barrios Figueroa
19 de enero de 2026 - 11:03 a. m.
Un equipo jurídico está alistando el dossier que llevarán los gobernadores y la Federación Nacional de Departamentos (FND) ante el Ministerio de Hacienda este 19 de enero. Las tensiones están a tope después de que un grupo de 17 de ellos tomara el camino de la “rebelión” para rechazar la implementación de la emergencia económica en el alza de los impuestos a licores y tabacos, con el argumento de que impactará duramente las arcas regiones, y creara una situación con un único precedente: el “decretazo” de la consulta popular del presidente...

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
