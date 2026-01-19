Gobierno y regiones alistan cartas para cita clave tras “rebelión” por emergencia económica

Dilian Francisca Toro (Valle), Andrés Julián Rendón (Antioquia), Adriana Magali Matiz (Tolima) lideraron rebelión contra el gobierno por aumento en impuesto al consumo. Ministro Armando Benedetti respondió. Foto: Archivo Particular

Un equipo jurídico está alistando el dossier que llevarán los gobernadores y la Federación Nacional de Departamentos (FND) ante el Ministerio de Hacienda este 19 de enero. Las tensiones están a tope después de que un grupo de 17 de ellos tomara el camino de la “rebelión” para rechazar la implementación de la emergencia económica en el alza de los impuestos a licores y tabacos, con el argumento de que impactará duramente las arcas regiones, y creara una situación con un único precedente: el “decretazo” de la consulta popular del presidente...