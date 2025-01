Gobierno Petro y Registraduría vuelven a chocar por elecciones: esta vez en Putumayo

Secretario de Transparencia del gobierno, Andrés Idárraga (izq); Hernán Penagos, registrador nacional. Foto: Archivo Particular

El gobierno del presidente de Gustavo Petro volvió a chocar con la Registraduría, entidad que dirige Hernán Penagos, nuevamente por un tema electoral. Esta vez la génesis de la pelea son los comicios en Putumayo, que tendrían que ser aplazados por falta de recursos, según una carta que le envió Jaime Suárez, registrador delegado en lo electoral al gobernador encargado de ese departamento, José Alfonso Granados.

Este jueves el secretario de Transparencia del gobierno, Andrés Idárraga, aseguró en una rueda de prensa:“¿Cómo es que planificaron unas elecciones en diciembre y a 20 días dicen que no hay plata? Eso no me cuadra”. Según el funcionario, aplazar las elecciones que están programadas para el 9 de febrero podría perjudicar o favorecer a los candidatos que aspiran a la Alcaldía de Puerto Gaitán y a la Gobernación de Putumayo.

La Registraduría respondió que “por ley el que convoca elecciones y fija la fecha es el Gobierno Nacional” y que aunque el órgano electoral tiene “todo dispuesto” para las elecciones, “el Ministerio de Hacienda aún no gira los recursos”.

“Lo comunicaremos a su despacho para que [...] se fije en coordinación con la Registraduría la nueva fecha para la realización de la elección, de manera que la Registraduría pueda contar con el tiempo suficiente para llevar a cabo todas las actividades de planeación y ejecución de esta”, se lee en la carta de Suárez a Granados.

Esta no es la primera vez que el Ejecutivo choca con la entidad. En octubre de 2024, Idárraga presentó una denuncia penal contra Penagos por la adjudicación de un contrato por $41.000 millones a una unión temporal que incluye a la firma Thomas Greg & Sons. Este contrato, al igual que otros adjudicados a la misma compañía, ha sido un punto de fricción constante entre el Ejecutivo y la Registraduría. En esa ocasión, Idárraga también pidió a la Procuraduría y la Contraloría tomar medidas frente al caso.

Desde el Congreso, el representante liberal Carlos Ardila solicitó una “intervención inmediata” de la cabeza de la cartera de Hacienda para “garantizar la asignación y el giro de recursos necesarios para la realización de las elecciones”. El legislador Andrés Cancimance (Pacto Histórico) también rechazó el aplazamiento de los comicios y afirmó que el territorio estaba “hundido en la crisis institucional y democrática que implica mantener una gobernación en encargo”.

