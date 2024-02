Gobierno posesionó a la nueva directora nacional de Bomberos, Lourdes Peña

El ministro Luis Fernando Velasco en la posesión de Lourdes del Socorro Peña como directora de Bomberos. Foto: Mininterior

Este miércoles se posesionó como nueva directora nacional de Bomberos la capitana en jefe Lourdes del Socorro Peña del Valle, quien se convirtió en la primera mujer en liderar dicha entidad. Luego de la firma del decreto que deja en firme el nombramiento, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, hizo su presentación oficial.

Según el jefe de la cartera, la funcionaria, con más de 27 años de experiencia, llega para fortalecer la entidad en un momento clave. “Su trabajo se ha destacado principalmente en la prevención de incendios forestales y la seguridad comunitaria. Uno de sus grandes retos es trabajar en equipo con el Gobierno nacional, bomberos y bomberas oficiales, voluntarios y aeronáuticos de todo el país”, señaló el Ministerio.

Peña del Valle llega en reemplazo del capitán Arbey Trujillo, quien estaba en el cargo desde el 26 de septiembre de 2023, lo que generó polémica por el poco tiempo que duró y el momento en el que se produce su salida: la emergencia por los incendios forestales y otros efectos del fenómeno de El Niño.

Para políticos de la oposición, la decisión demostraría la improvisación del Gobierno en el manejo de la crisis. De hecho, el mismo Trujillo la criticó; sin embargo, el ministro Velasco defendió el nombramiento. “Esta renuncia no se pidió ayer ni hoy, se pidió hace dos meses por decisiones internas, en medio de una emergencia. No me voy a poner a hacer un debate con él, pero perdió la confianza del Gobierno Nacional y por eso desde noviembre se le pidió que presentara su renuncia”, explicó.

Velasco y el propio presidente Gustavo Petro también han sido cuestionados por la aparente falta de recursos para las entidades encargadas de atender la crisis, como los Bomberos, el Ideam y la Unidad de Gestión del Riesgo. El ministro señaló que no es cierto y explicó que se han presupuestado, en Gestión del Riesgo, $600.000 millones de pesos para la crisis.

Además, explicó que, con la firma de la declaración de emergencia anunciada por el presidente, habrá más recursos. Según Velasco, con esa medida podrán “echar mano” de cualquiera de los rubros del Presupuesto General (más de $500 billones) tan solo con un decreto que ordene el traslado de los recursos.

