Gobierno usa la diplomacia y el acuerdo de paz para darle forma a su política de seguridad

El presidente Abelardo de la Espriella; el ministro de Defensa, Jorge Mora; D'mar Córdoba. Foto: El Espectador

El vicepresidente José Manuel Restrepo será el rostro de la primera maniobra diplomática en términos de seguridad y paz ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). Si bien el foco de la política pública ahora está en la confrontación directa contra grupos criminales, la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc se mantiene, para lo cual la comunidad internacional es clave y el organismo multilateral se vuelve uno de los escenarios para ajustar esa visión que ahora plantea el Gobierno con los compromisos que se deben cumplir. Y no es...