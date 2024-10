“El procurador no obedece ni hace convenios”: Gregorio Eljach sobre su independencia

Gregorio Eljach fue elegido como nuevo procurador general por el Senado Foto: Óscar Pérez

El recién electo procurador Gregorio Eljach defendió su independencia frente al Congreso, que lo eligió con 95 votos a favor, y frente al presidente Gustavo Petro, quien lo postuló.

Al ser consultado, en su primera rueda de prensa como procurador, sobre cómo respondía a las críticas de que su voto estaba “amarrado” al respaldo que recibió en el pleno del Senado, Eljach respondió que “la independencia de criterio y la formación académica que yo tengo me permiten estar a salvo de esos comentarios”.

En ese sentido, también aseguró que “el procurador es la cabeza de un órgano independiente y autónomo, no obedece instrucciones, ni hace convenios ni se compromete a nada distinto de cumplir cabal y oportunamente los mandatos de la Constitución y la ley. De ahí no me voy a salir”.

Gregorio Eljach, además, afirmó que “la plenaria representa a todos los colombianos que ejercen su derecho al voto, de servir de factor, de diálogo, de concertación, en búsqueda de la unidad, en construir nación”.

Finalmente, hizo un llamado para que haya consenso en medio del clima político actúal: “Colombia no solamente es capaz sino que necesita los propósitos superiores de Nación, de país y de Estado. Tratemos de ponernos de acuerdo para ir todos en una misma senda histórica y ponernos de acuerdo implica dialogar, buscar alternativas y confluir las fuerzas políticas”.

