“Soy político, pero eso no puede ser un impedimento para un ejercicio pulcro”: Eljach

Gregorio Eljach fue elegido como nuevo procurador general por el Senado y algunos políticos cuestionaron la designación. Foto: Óscar Pérez

La elección de Gregorio Eljach Pacheco como nuevo procurador general de la Nación, en reemplazo de Margarita Cabello, sigue generando reacciones de todas las orillas. Algunas voces del Congreso han cuestionado su perfil político y han pedido que se garantice la independencia del principal ente de control jurídico del Estado.

“Yo no voté por el candidato del presidente Petro a Procurador. Voté en blanco. La Procuraduría debe ser una entidad independiente y autónoma, no un apéndice del gobierno de turno; pero además, el Presidente incumplió las reglas que él mismo estableció, saltándose la convocatoria. Me mantengo firme y con coherencia”, dijo el senador David Luna, de Cambio Radical.

Yo no voté por el candidato del Presidente Petro a Procurador. Voté en blanco. La Procuraduría debe ser una entidad independiente y autónoma, no un apéndice del gobierno de turno; pero además, el Presidente incumplió las reglas que él mismo estableció, saltándose la convocatoria.… — David Luna (@lunadavid) October 3, 2024

Desde la Alianza Verde, el senador Ariel Ávila afirmó que la elección de procurador fue entre tres políticos y no entre juristas o académicos. “Eljach llega con una gran presión, no de los sectores políticos, sino de la opinión pública, así que su Procuraduría será muy seguida por el periodismo y demás”, aseguró el congresista.

Gregorio Eljach nuevo Procurador General de la Nación.

Acá 4 aspectos importantes sobre su elección👇🏼 pic.twitter.com/6f8YdyKg4T — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) October 2, 2024

En diálogo con El Espectador, el procurador electo salió al paso de esos cuestionamientos y aseguró que garantizará la independencia de la entidad. “La Procuraduría es un organismo de control, es autónomo e independiente de la Rama Judicial, de la Rama Ejecutiva y también del Congreso de la República. Luego, no hay ninguna posibilidad de que se altere ese orden, que es natural a un arreglo democrático republicano como el que tenemos nosotros en Colombia”, señaló.

Así mismo, se refirió a la petición que hizo el mandatario de tener un procurador que despolitizara el órgano de control. “Yo entendí el mensaje en el sentido de no hacer militancia política en un órgano de control estatal. Y yo soy político, pero todos somos políticos, todos votamos por nuestros candidatos. Pero eso no puede ser un impedimento para un ejercicio pulcro, eficiente, oportuno y ajustado a los mandatos constitucionales”, explicó.

Hasta el momento, Eljach ha enfocado sus primeros pronunciamientos como procurador electo en el tema de la unidad nacional. “Se deben buscar consensos, armonía, para ver si construimos lo mejor posible y le damos un nuevo aire a la unidad. La unidad entre los colombianos está bastante maltrecha. Hay que estabilizar la democracia. Colombia está en la tarea de recuperar su ritmo democrático, que ha sido ejemplo en Latinoamérica durante al menos 200 años”, remató.

