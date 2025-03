“No estamos estigmatizando a nuestra fuerza pública y Policía”: viceministro Rondón

Gabriel Rondón, viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos. Foto: Ministerio del Interior

¿Hace cuánto llegó al Ministerio del Interior la iniciativa de “Guardianes del Orden” por parte de la alcaldía de Carlos Fernando Galán?

Hay una aclaración que hay que hacer y es que desde el Gobierno nacional nosotros queremos aportar al mejoramiento de las condiciones de Bogotá en todos los niveles. Nosotros no estamos en contra, como se ha dicho.

Nosotros nos enteramos por redes, por medios, de la iniciativa de “Guardianes del Orden”. Empiezan a surgir preocupaciones cuando se plantea que estos van a ser solamente integrados por exmiembros de la fuerza pública, tanto del Ejército como la Policía. Entonces ahí empezamos a encontrar un primer elemento y es la posible confusión de los temas de convivencia desde una perspectiva de la vigilancia y la observancia, que creo que llevamos décadas de demostrar que es una fórmula errada.

El presidente se ha manifestado en contra de la iniciativa a través de su cuenta de X y la comparó con las Convivir...

Lamentablemente hemos tenido amargas experiencias, porque cuando uno pone y confunde la seguridad con la convivencia y la inversión social, y piensa y hace énfasis en personas que han sido entrenadas para utilización de armas, para combate, para otra serie de cosas, y les pone de civiles a trabajar en temas de convivencia, es complejo.

Aquí quiero ser muy claro, nosotros no estamos estigmatizando a nuestra fuerza pública y Policía. Ustedes han visto que este gobierno es el que más ha invertido en el mejoramiento de las condiciones para que los hombres de la Policía y el Ejército vivan bien. Hemos dado garantías para que ellos entren a la universidad y se formen mejor, pero cuando se confunde esto con temas de inversión social para mejorar las condiciones de convivencia y de seguridad, pues podemos tener grandes complicaciones.

Es decir, no hubo ninguna comunicación con el Ministerio sobre la construcción o formulación de la iniciativa.

No hubo ningún llamado, no hubo. Por lo menos, cuando estaba el señor, ahora señor presidente, en esa época como alcalde, con la figura de “gestores de convivencia”, que quien les habla los ayudó a fundar, hicimos varias iniciativas como Jóvenes en Paz, que es lo que tenemos ahorita a nivel nacional. Eso mejoró los índices de seguridad, pero con inversión social. También apoyamos todo el tema de barrismo social, invertimos mucho en la cultura. Entonces, esas son cosas que podríamos aportar al Distrito en términos de la inversión social como una ruta para mejorar las condiciones de seguridad.

Se han reportado varios choques entre el Gobierno nacional y la alcaldía de Galán. ¿Cómo esperan que sea esa respuesta, teniendo en cuenta la autonomía distrital y esa relación?

Yo creo que aquí nosotros nos invita a un bien superior que es el mejoramiento de las condiciones de vida de los y las capitalinas y capitalinos y de la gente que vive en Bogotá. Yo creo que esto va por encima del pensamiento ideológico-político. Hay que aportar entre todos y todas al mejoramiento de eso y creo que tenemos algunas acciones y alguna experiencia que podamos aportar en el mejor de los casos y con toda humildad para mejorar las condiciones de las personas en Bogotá.

Decirles que no es un enfrentamiento entre el Gobierno nacional que quiera ponerle palos en la rueda a Bogotá. Es más, y reitero, como lo he hecho en otras partes, invito fraternalmente a la Alcaldía de Bogotá, al señor alcalde, que nos sentemos. Para no trastocar las agendas puede ser dos días, tres días, de cinco a siete de la mañana. Hablemos sobre el concepto que creo que hay una confusión de seguridad, convivencia, conflictividad, conflicto, protesta social y manifestación pública. Que podamos entre todos sacar unas políticas públicas que vayan por el mejoramiento de las condiciones de Bogotá.

Pasando a otros temas de carácter nacional. Esta semana se reunió la Comisión Intersectorial por el Catatumbo. ¿Cuál es la situación en esa región?

El Catatumbo nos invita a hacer un trabajo intersectorial a nivel nación, de la mano de la región y de la mano de los municipios, como lo estamos haciendo. Es con inversiones muy rápidas, entendiendo que son fases de corto, mediano y largo plazo. Las de corto plazo son todo lo que hay que hacer en la atención a la emergencia humanitaria y en eso lo que tiene que ver con el decreto de estado de conmoción interior. Luego ya tenemos una segunda instancia que es lo que tiene que ver con el Pacto Catatumbo que nos va a generar una serie de políticas públicas de mediano y largo plazo.

Y uno de los temas que tenemos que mejorar son las vías para toda esta región. Nada hacemos invirtiendo para tratar de cambiar los cultivos si el campesinado no tiene cómo sacarlos. Y mejorando hospitales, mejorando escuelas. Entonces, esa es una forma de inversión social de cómo se mejoran las condiciones de seguridad del territorio.

También hay que decirlo, se hará el uso de la fuerza constitucionalmente garantizado con los actores armados que quieren constreñir a la población. Hay unas mafias ahí que no permiten que la gente pueda cambiar su lógica de trabajo.

Sobre el Pacto por el Catatumbo existen ciertas dudas por los impuestos que comenzarán a regir para financiar el proyecto y de cómo será implementado.

Sí, esto es un proceso. El tema de los impuestos, en principio, lamentamos que en el Congreso nos hayan hundido la ley de financiamiento, que nos hubiera permitido más rápido tener recursos, pero bueno, esa es nuestra realidad. La idea es clara, la inversión social, si no se hace de una manera escalonada, de la mano de la comunidad en el territorio, de los municipios, de los departamentos, la verdad, va a ser fallida. Y eso es lo que estamos apostando. Y hay que entender que esto es un proceso de mediano y largo plazo.

Hay gente que lleva décadas sembrando coca y no conoce otra forma de subsistir. Llegar con inversión y con alternativas distintas, pues en principio la gente se va a sentir extraña. Yo les digo a mis colegas, como el Gobierno nacional ha estado ausente en el Catatumbo, históricamente, los foráneos somos nosotros. Eso es un primer paso que hay que ganar, y es la confianza de la gente.

La situación en el Micay también se ha agravado en las últimas semanas. ¿Cómo ha entrado el Gobierno a maniobrar sobre ese territorio?

Nosotros hemos estado en Popayán y hoy hay un equipo esparcido en López de Micay, yo personalmente estuve el día sábado acompañando. Lo importante aquí es entender que hay un espacio que dejó la institucionalidad por décadas y que este fue copado por actores y grupos armados, que se crearon unas economías ilegales porque no se impulsó la economía legal.

Y es ahí de la mano, primero, de la población, de los alcaldes y las gobernaciones, en este caso de la Gobernación del Cauca, pero también de la veeduría internacional y de las organizaciones de derechos humanos y del Ministerio Público. Nosotros hemos ido constantemente, estamos dejando gente en el territorio.

Para mejorar las condiciones no es fácil, pero es algo que no podemos retroceder. Es un tema más de inversión social que de un enfrentamiento militar, aun cuando tengamos que utilizar las fuerzas militares, dado que claramente tenemos actores delincuenciales que operan de una manera directa contra la población y contra la fuerza pública o contra cualquier funcionario que quiera invertir en el territorio.

Usted ha pasado por tres ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, Juan Fernando Cristo y ahora Armando Benedetti. ¿Cómo le ha ido con el nuevo ministro y en ese empalme?

Bien. El señor ministro Benedetti es una persona clara que conoce la política del país. Nosotros tenemos un objetivo en común que es llevar a cabo, mejorar y profundizar las acciones del “Gobierno del cambio”. Hay un respeto mutuo. Yo creo que en este momento en el país se necesitan también pragmatismos.

Muchas personas me preguntan, que yo soy de los reconocidos, que me parece hasta jocoso el concepto, del “círculo petroniano”, me dicen a mí. Yo les digo que yo pertenezco al círculo de los progresistas, de los humanistas, y que buscan que este país esté mejor. Con el señor ministro Benedetti tenemos claro cuáles son nuestras acciones para mejorar, tanto las acciones de gobierno como las condiciones del país.

