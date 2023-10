Aunque Israel negó su responsabilidad, Petro señaló a este estado de atacar hospital en Gaza

El presidente Gustavo Petro indicó que se debe dar paso al diálogo entre el pueblo de Israel y de Palestina. Foto: Archivo

Si bien aún no se conoce quién fue el responsable del bombardeo al Hospital Bautista, ubicado en el norte de la franja de Gaza, y que deja hasta ahora más de 500 muertos, para el presidente Gustavo Petro el ataque se trataría de una “barbarie” del estado de Israel contra el pueblo palestino.

“Con el bombardeo del hospital Bautista en Gaza y la muerte de centenares de mujeres, niños y personal médico, la barbarie del estado de Israel contra el pueblo palestino ha sobrepasado en mucho la barbarie de Hamás contra la población civil israelí”, señaló el presidente.

Debo confesar que me confunde saber si es por bajeza intelectual o es pura y simple ignorancia quienes llaman antisemitismo a la crítica al estado de Israel por su ocupación ilegal del territorio palestino.



La crítica a un estado no es una persecución a una religión o a una… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 19, 2023

La atribución de lo que ha sido catalogado como “un crimen de guerra”, no es clara, pues aunque los palestinos culpen a Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron a través de un comunicado que no atacarían un hospital al catalogarlo como “un edificio sensible”. Acusaron al grupo Yihad Islámica Palestina como responsable del lanzamiento fallido del cohete.

Estados Unidos analizó imágenes aéreas del ataque e información recopilada y también sostuvieron que Israel no fue el responsable.

No fue lo único que dijo Petro. También aseguró que las críticas que se le hacen a un país no están relacionadas con persecución a una religión o a una etnia: “Debo confesar que me confunde saber si es por bajeza intelectual o es pura y simple ignorancia quienes llaman antisemitismo a la crítica al estado de Israel por su ocupación ilegal del territorio palestino”.

Finalmente, indicó que es “inocuo comparar barbaries”, es decir, el ataque de la organización Hamás a los ciudadanos israelíes y extranjeros, perpetuado el pasado 7 de octubre, y la respuesta militar de Israel contra los palestinos que ha cobrado la vida de miles de personas.

“Lo que hay que salir es de la barbarie y eso se consigue abriendo el espacio de la paz y la opción aprobada por Naciones Unidas desde 1967 de dos estados libres: el estado de Israel y el estado palestino soberanos en sus territorios”, expresó el primer mandatario colombiano.

