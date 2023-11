Bolívar dice que el Pacto Histórico sí está roto y Quintero lo culpa a él

Pelea entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero por resultados electorales del Pacto Histórico. Foto: El Espectador

Aunque aseguró que las elecciones del 29 de octubre dejaron al Pacto Histórico con más gobernaciones, alcaldías y curules en concejos y asambleas, Gustavo Bolívar lanzó una crítica contundente sobre los resultados generales de esa coalición. Habló de un “autoengaño” y dijo que la autocrítica será fundamental para cambiar el rumbo del movimiento en las próximas elecciones.

El excandidato a la Alcaldía de Bogotá, que quedó tercero en la contienda, defendió una declaración en la que habló de “recoger los pedazos que quedan rotos del Pacto Histórico”, la cual no cayó bien entre algunos de sus compañeros. “El Pacto Histórico sí está roto en muchas partes de Colombia por haber impuesto listas cerradas sin consulta interna. El que no reconozca esta verdad no está leyendo la realidad”, dijo.

Para corregir el rumbo se necesita autocrítica.

Aunque se avanzó y hoy tenemos más gobernaciones, alcaldías y curules que hace una semana, el Pacto Histórico sí está roto en muchas partes de Colombia por haber impuesto listas cerradas sin consulta interna. El que no reconozca… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 1, 2023

Lea también: Petro respaldó investigación de la Contraloría por caso de Sanitas y Cruz Verde

Según explicó, la dinámica para otorgar avales en estas elecciones los hizo perder importantes curules, como las que tenían en el Concejo de Bogotá con Carlos Carrillo y Celio Nieves. Dijo, además, que esa fórmula obligó a muchos cuadros importantes irse a otros partidos, pues se habrían sentido menospreciados.

“Cuando digo ´recoger los pedazos´ me refiero a traer esos cuadros de nuevo a casa y depurar las prácticas para que haya verdadera democracia interna. Solo así podremos enfrentar lo que viene”. Así mismo, se adelantó a las elecciones legislativas de 2026 y aseguró que es necesario mantener la coalición, pues de lo contrario tendrían que fusionar las personerías para sobrevivir. “El autoengaño solo conduce a empeorar las cosas”, agregó.

Recomendado: Uribe le da consejos a Petro sobre cómo hacer el acuerdo nacional tras elecciones

Sus palabras generaron reacciones contrarias en el Pacto Histórico y sus cercanos, pues algunos salieron al paso de las críticas y le pidieron reconocer sus errores. “El Gobierno se ha ido quedando sólo debido a liderazgos tóxicos como el tuyo. Cuántos que desde la independencia apoyamos a Petro terminamos más maltratados por vos que por el establecimiento. Algunos nos hemos mantenido firmes, muchos se han ido. Si el liderazgo del Pacto de cara al 26 está en tus manos, el Pacto ha terminado”, dijo.

Bolivar, dentro de esa autocritica es momento de incluirte. El Gobierno se ha ido quedando sólo debido a liderazgos tóxicos como el tuyo. Cuántos que desde la independencia apoyamos a Petro terminamos más maltratados por vos que por el establecimiento. Algunos nos hemos mantenido… https://t.co/m7dMeDK0GK — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) November 1, 2023

El senador Wilson Arias, también del Pacto Histórico, dijo estar de acuerdo con Bolívar, especialmente en lo que tiene que ver con los avales. “Algunos hemos sido castigados por advertirlo a tiempo y repetirlo en público. La solución es disolver los feudos y agruparnos en democracia”. Entre tanto, en redes sociales algunos simpatizantes del Pacto le piden a sus representantes discutir las diferencias internamente.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.