“Las críticas que me hacen hoy me las hicieron cuando iba a ser senador”: Bolívar

Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social. Foto: Presidencia

Gustavo Bolívar, quien se posesionó en la tarde de este 5 de marzo como el director de Prosperidad Social, cargo que hasta hace dos semanas estaba ocupado por Laura Sarabia (directora del DAPRE), habló con El Espectador sobre su nuevo reto político y cómo siendo “activista y petrista purasangre” le aportará al Gobierno.

¿Cómo se siente con la designación que le hizo el presidente Petro?

Es una responsabilidad muy grande que me confiere el presidente porque pone en mis manos una de las instituciones más grandes que tiene el Estado, con muchos recursos bajo su sombrilla. El presidente Gustavo Petro me conoce desde hace rato y sabe que mi paso por la vida pública ha sido transparente.

Con los escándalos de corrupción que ha tenido Prosperidad Social en el pasado, Petro sabe que tiene que poner una persona ahí que le responda a la ciudadanía.

Director, usted se calificó como un petrista pura sangre. ¿Cree que el presidente tiene la intención de rodearse de personas más cercanas y de su confianza?

Cuando el presidente Petro llegó a la Presidencia quiso un gobierno de coalición, llamando a muchas fuerzas políticas y sectores, pero él siente que no le ha funcionado porque cada uno de estos sectores tiene su propia agenda y no la del presidente.

Nosotros, los que hemos acompañado al presidente Petro lealmente y que compartimos su proyecto político, sí estamos dispuestos a jugárnosla por ese proyecto político. Algunas de las otras personas no, por lo que él tiene derecho a virar.

Se abrió todo un debate sobre la tecnocracia vs. el activismo. ¿Cuál es su opinión?

Técnicos y activistas, como nos llaman, nos complementamos. Los activistas tenemos el ímpetu, la pasión, las ganas de que este país cambie por encima de las cifras frías y de las estadísticas. Tenemos el impulso y el apoyo popular. Eso, reunido con buenos técnicos, de los que incluso estoy rodeado, se complementa.

¿Usted cree que está preparado para asumir la entidad?

Sí, claro y hay que escoger muy bien el equipo. Las críticas que me hacen, me las hicieron también cuando iba a ser senador, que qué iba a hacer un escritor en el Senado. Creo que lo hice bien porque me rodeé de muy buenas personas, de buenos técnicos, de científicos y de personas que manejan el Estado y uno se apoya de ellas. Por eso reitero, nosotros somos líderes políticos y jalonamos los procesos y con buenos equipos se pueden hacer grandes cosas.

