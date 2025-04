Gustavo Bolívar, Vicky Dávila y Sergio Fajardo lideran reciente encuesta de Guarumo

Gustavo Bolívar, Vicky Dávila y Sergio Fajardo lideran intención de voto presidencial. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este lunes se conocieron los resultados de una nueva encuesta de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026. Se trata de una medición hecha por las firmas Guarumo y EcoAnalítica, que preguntaron, entre el 21 y el 26 de abril, por la favorabilidad de varios nombres que llevan meses en la baraja de posibles candidatos para llegar a la Casa de Nariño.

En esta oportunidad, quien lidera la encuesta es Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social del gobierno de Gustavo Petro y quien hasta ahora parece el más opcionado para buscar que el progresismo vaya más allá del 2026. Según los resultados, el funcionario, que hasta el momento no ha lanzado una candidatura, obtuvo un 12,6 % del respaldo de los encuestados.

Lea también: Así reaccionaron Petro y el Pacto Histórico a ola de ataques contra la fuerza pública

Detrás de él, en la segunda casilla, aparece Vicky Dávila, exdirectora de Semana, quien ya lanzó una campaña que por ahora irá por las firmas ciudadanas. Dávila resultó con un 11,6 % de intención de voto en esta encuesta de Guarumo. El podio lo completa Sergio Fajardo, excandidato presidencial que obtuvo un 11,4 % del respaldo.

Así las cosas, según esos resultados, la carrera por reemplazar a Gustavo Petro estaría, hasta el momento, en un apretado empate técnico entre esos tres posibles candidatos, cada uno en orillas ideológicas distintas. Se trata de una fotografía anticipada, pero que ha sido similar en encuestas de otras firmas en los últimos meses.

No se pierda: Este es el andamiaje con el que el gobierno Petro cimienta las marchas a su favor

En el cuarto lugar de la medición aparece Germán Vargas Lleras, jefe del partido opositor Cambio Radical, con un 5,6 % de la intención de voto. Luego siguen Claudia López (4,7 %), María Fernanda Cabal (4,6 %), Miguel Uribe (4,5 %), Juan Manuel Galán (4,0 %), Daniel Quintero (3,8 %), Iván Cepeda (3,5 %) y María José Pizarro (2,6 %).

Cabe anotar que en los resultados de esta medición un 7,2 % dijo que votaría en blanco, mientras que el 5,9 % no apoyaría a nadie y el 4,2 % señaló que no sabe o no responde. Así mismo, la encuesta tiene un margen de error del 2,2 %, esto teniendo en cuenta que la muestra fue de 2.159 personas mayores de 18 años en todo el país.

Cabe anotar que la encuesta también indagó sobre la percepción del actual gobierno y encontró que un 28,7 % de los encuetados calificó como “pésima” la gestión del presidente Gustavo Petro y un 21,1 % como “mala”. Por el otro lado, un 26,6 % dijo que el desempeño es “bueno” y el 14,7 % lo calificó como “excelente”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.